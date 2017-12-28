ЦИК решил зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина

Центризбирком после проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным для участия в выборах главы государства, решил зарегистрировать инициативную группу избирателей, созданную для поддержки его выдвижения.

«ЦИК РФ постановляет зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве пяти человек», – следует из проекта постановления.

Там же постановляется выдать уполномоченным представителям регистрационные свидетельства установленного образца, передает РИА «Новости».

В среду Путин представил в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года.

Во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Не выдвигать своих кандидатов и поддержать кандидатуру Путина решили «Гражданская платформа», «Зеленые», «Патриоты России» и «Справедливая Россия».