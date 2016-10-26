Порошенко назвал условие обмена пленных россиян

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, на кого Украина собирается менять россиян, которых Киев исключил из обмена пленными с ДНР и ЛНР.

Порошенко признал, что россиян специально не передали ДНР и ЛНР. Киев согласен обменять граждан России только украинцев, которые сейчас находятся в российских тюрьмах.

«Ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина», – приводит его слова «Страна.ua».

Порошенко сообщил, что Украина удерживает «более 15 граждан России». По словам президента Украины, они «должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».