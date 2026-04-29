Еврокомиссар призвал министров ЕС не сеять панику у туристов

Еврокомиссар Цицикостас призвал министров ЕС не сеять панику у туристов
Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас выступил против чрезмерно негативных заявлений о транспортной безопасности на фоне энергетического кризиса.
Цицикостас призвал министров транспорта стран Евросоюза воздерживаться от чрезмерно негативных и тревожных заявлений по вопросам транспортной безопасности, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что несмотря на необходимость готовиться к сложным сценариям, распространение излишне тревожных сообщений может вызвать путаницу и панику среди граждан и туристов.
Цицикостас отметил, что отказ граждан или потенциальных туристов от бронирования поездок в страны ЕС может привести к наступлению кризиса раньше ожидаемого срока. Он заверил, что туристы могут уверенно планировать летние путешествия, поскольку законодательство Евросоюза предусматривает защиту их интересов в случае перебоев.
В завершение своего выступления еврокомиссар выразил надежду на поддержку коллег в распространении позитивного посыла о стабильности транспортной сферы в своих странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис.
Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с дефицитом топлива.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил об истощении запасов авиационного керосина за шесть недель.