Реализация Договора об открытом небе оказалась под угрозой срыва из-за Грузии

Отказ Грузии открыть воздушное пространство для российских самолетов наблюдения грозит срывом наблюдательных полетов в рамках Договора об открытом небе в 2018 году, сообщил военно-дипломатический источник.

Уже несколько месяцев позиция грузинской стороны мешает консультативной комиссии по открытому небу принять проект решения. В январе в Вене состоится очередное заседание комиссии, передает РИА «Новости».