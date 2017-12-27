Трамп собрался в турне по Европе

Белый дом готовит в 2018 году масштабное турне президента США Дональда Трампа по Европе, которое начнется в Греции, сообщил источник, знакомый с планом подготовки поездки.

«Масштабное турне планируется начать с Греции. Затем Трамп посетит несколько европейских стран и, возможно, Ближний Восток», - передает его слова РИА «Новости».

По его словам, по предварительным данным, поездка состоится летом и в начале осени.

С 8 по 16 сентября в греческих Салониках состоится международная выставка, на ней представители США станут почетными гостями – американский посол в Афинах Джеффри Пайетт анонсировал «очень широкое представительство» Вашингтона.

В то же время, отмечает источник, неясно, будет ли турне Трампа приурочено к выставке.

«Сейчас вся программа только обсуждается. Все планы зависят от международной обстановки и ее развития», - сказал источник.

При этом он выразил надежду на то, что эта поездка окажется более результативной, чем турне Барака Обамы в ноябре 2016 года, когда он посетил Грецию и Германию.

Первое зарубежное турне Трамп совершил с 20 по 27 мая 2017 года, посетив Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину, а также саммиты НАТО и G7 в Брюсселе и в итальянской Таормине. Также он был в Риме и Ватикане.