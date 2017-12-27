На сторожевике «Адмирал Макаров» подняли Андреевский флаг

Флаг ВМФ России впервые подняли на сторожевом корабле (СКР) «Адмирал Макаров» на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде.

Командир корабля Григорий Бреев пронес флаг вдоль строя и прикрепил его к флагштоку, передает РИА «Новости».

Одновременно с этим был спущен флаг России, переданый сдатчику корабля. «Адмирал Макаров» войдет в соединение надводных кораблей Черноморского флота, дислоцированное в Севастополе.

«Первые два корабля этой серии уже вошли в состав Черноморского флота и успешно решают поставленные задачи. В июне они нанесли эффективный удар по военным объектам запрещенной в России радикальной группировки ИГИЛ*. Корабли были созданы для противодействия надводным кораблям, при строительстве были использованы самые передовые технологии отечественного судостроения», – заявил на церемонии командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Напомним, 25 декабря третий фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», построенный на судостроительном заводе в Калининграде, передан Минобороны России.