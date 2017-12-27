Россия помогла освободить белорусских медиков в Ливии

Совместные действия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и МИД России помогли освободить двух медиков-граждан Белоруссии в Ливии, сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Медики Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре 2017 года, после истечения контракта с одним из местных медицинских учреждений, они были задержаны неизвестными вооруженными лицами в ливийском городе Зинтан, передает РИА «Новости».

У белорусов были отобраны документы, без которых они не могли покинуть город и проехать через блокпосты.

Освободить граждан удалось в результате взаимодействия России с МИД Ливии и руководством cлужбы безопасности правительства национального согласия страны.

Представители правительства Национального согласия также помогли в проведении переговоров с удерживающими медиков лицами.

В результате граждан Белоруссии вывезли в безопасное место; самолет с ними сегодня приземлится в Москве, после чего их направят в Минск.

Напомним, в апреле 2017 года в Ливии были освобождены пять российских моряков с сухогруза «Мерле».