Конькобежка Фаткулина рассказала об издевательствах комиссии МОК

Конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что Россию поливали грязью на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб», – передает «Советский спорт» слова Фаткулиной.

Как заявила спортсменка, с ней никто не разговаривал.

«За нас говорили наши адвокаты. Члены комиссии говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили... Каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все», – посетовала она.

Напомним, президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года является оскорбительным и обидным.

Он рассказал также, что информатор ВАДА Григорий Родченков увидел, что у Ольги Фаткулиной пухлые щеки, и на этом основании ее обвиняет.