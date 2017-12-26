Лукашенко предрек обострение политической борьбы в России

В период президентской кампании в России обострится политическая борьба, спрогнозировал глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

По словам Лукашенко, СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Белоруссия-Россия переживают ответственный период. «Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России, президентские выборы», – приводит его слова РИА «Новости».

«Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно», – сказал он, отметив, что особенность заключается в том, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, «как когда то было в российской истории, и это большая заслуга президента России».

«Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», – добавил он.

В свою очередь глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что, несмотря на санкции, экономика России развивается. Он отметил, что «судьба России должна быть в надежных руках», и подчеркнул, что альтернативы действующему главе российского государства «просто нет».

Президент Узбекистана также отметил роль России в победе террористов в Сирии. «Это героическое мужество России. Мы как соседи Афганистана очень серьезно это ощущаем», – сказал он.

Со своей стороны президент Армении Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году. «Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы все удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе», – сказал он.

Напомним, 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы. 14 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на четвертый срок самовыдвиженцем.