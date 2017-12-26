Эксперт: На уровень поддержки Путина среди интеллигенции «дело Серебренникова» не повлияло

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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      Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погибли
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      Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях

      За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения Собчак
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          Эксперт: На уровень поддержки Путина среди интеллигенции «дело Серебренникова» не повлияло

          26 декабря 2017, 19:29

          Текст: Олег Исайченко

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          Представители творческой интеллигенции, вошедшие в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на пост президента, выражают мнения национального масштаба, заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, комментируя прошедшее в Москве заседание инициативной группы.

          «Я не вижу рисков и проблем. На предпочтения большинства представителей творческой интеллигенции «дело Серебренникова» не повлияло и коснулось лишь узкой московской тусовки – причем с определенными идеологическими установками. Это не распространяется на всю среду. Надо понимать, что творческая интеллигенция - это не только те, кто живут и действуют внутри Бульварного кольца, но и сотрудники театров за пределами Москвы. Это достаточно широкий класс, который традиционно бесспорно лоялен к государству и власти», - заявил ИА REGNUM руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

          При этом он уточнил, что участие представителей искусства и культуры в этой инициативной группе объясняется тем, что «это лидеры мнений национального масштаба», на которых ориентируются люди, принадлежащие к другим возрастным и профессиональным группам. «Это лидеры мнений, а не просто представители сами себя, - констатировал Кузнецов. - На предстоящих выборах творческая интеллигенция поддержит основного кандидата».

          Напомним, во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

          Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

          Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

          В группу также вошли депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, депутат Николай Валуев, издатель Константин Рыков, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.

          Всего в группу вошли 73 представителя сферы театра, кино и эстрады. Из деятелей культуры это также: гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, актер Михаил Боярский, артист Иосиф Кобзон, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, композитор и продюсер Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев и другие.

          Отметим также, что решение о создании инициативной группы было принято 19 декабря на собрании, в котором приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, врач Лео Бокерия и другие. В число участников группы также входят шахматист Сергей Карякин и сооснователь лидера отечественной IT-отрасли «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. В ядре поддержки Путина подавляющее большинство составляют люди с высшим образованием. Ученых и педагогов - 107 человек. Таким образом, можно назвать Путина кандидатом не только рабочих (например, рабочих ГАЗа), но и от образованных слоев, от наиболее умных сограждан.

          Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, ядро поддержки Путина - граждане в наиболее активном возрасте - 30% тех, кому от 35 до 50 лет. Подавляющее большинство составляют люди с высшим образованием. Ученых и педагогов - 107 человек.

          Можно сказать, что в группу вошли люди, которыми гордится Россия, - те, с кем ассоциируется имя России на международной арене (Putin Team), те, кто добился профессионального успеха за рубежом (например, хоккеист Александр Овечкин), те, кто ежедневным трудом создает славу, силу и гордость нашей страны.

          Матч прошел на катке на Красной площади
          По мнению экспертов, Путин - кандидат от активных граждан. Подавляющее большинство в его группе поддержки - это настоящие профессионалы в различных областях: управлении, производстве, медицине, науке и образовании, культуре и спорте. Среди выдвинувших Путина - множество людей, занимающихся волонтерской деятельностью, представители социально-ориентированных НКО, ОНФ, члены Общественной палаты РФ и региональных палат, а также других структур гражданского общества.

          В составе инициативной группы - представители всех регионов России, всех национальностей, возрастов и социальных статусов - от состоятельных представителей деловых кругов до бюджетников и пенсионеров.

          Из думских партий выдвижение Владимира Путина поддерживают представители «Единой России» и «Справедливой России». Коммунисты и ЛДПР выдвигают своих кандидатов. При этом в инициативной группе присутствуют представители практически всех значимых непарламентских партий и движений: «Гражданская платформа», «Зеленые», «Родина», «Патриоты России», «Трудовая партия России».


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