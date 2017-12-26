Политолог назвала инициативную группу «моделью путинского большинства в миниатюре»

Важно, что в инициативной группе, поддержавшей Путина, есть представители творческих профессий. Просматривается очевидная ставка на креативный класс, причем не только как на движущую силу избирательной кампании, но и как на одну из движущих сил развития страны», заявила газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя решение инициативной группы поддержать выдвижение Путина на выборы.

«В группе есть представители всех регионов и всех национальностей, что очень важно. По партиям тоже все понятно: есть представители и «Единой России», и «Справедливой России». Других парламентских партий нет, потому что у них есть свои кандидаты. Зато есть маленькие партии, в частности «Партия зеленых», «Родина», «Гражданская платформа» и другие. Их присутствие считаю положительным, так как лидеры этих партий смогут донести до Путина мнение других избирателей, которых нельзя сбрасывать со счетов», – считает Федорова.

«Еще очень важно, что в инициативной группе, поддержавшей Путина, есть 73 представителя творческих профессий. Просматривается очевидная ставка на креативный класс, причем не только, как на движущую силу избирательной кампании, но и как на одну из движущих сил развития страны, – добавила политолог. - В целом очевидно, что состав инициативной группы – это модель путинского большинства в миниатюре».

«Есть также значительный разброс по возрасту. Более трети членов группы - в самом расцвете сил: им 35 до 50 лет. Это тоже хорошо и правильно, так как есть зловредный миф о том, что Путин – кандидат от пенсионеров. На самом деле ничего подобного, так как Путин является кандидатом активных, инициативных, дееспособных и самостоятельных людей», – добавила Федорова.

Напомним, во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

В группу также вошли актер Михаил Боярский, депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, депутат Николай Валуев, издатель Константин Рыков, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.