Суд арестовал заподозренного в мошенничестве гендиректора АО «Воентелеком»

Хамовнический суд Москвы санкционировал арест гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, подозреваемого в мошенничестве.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС решение суда.

Отмечается, что срок содержания в СИЗО Давыдову установили до 24 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов задержан в Москве по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.