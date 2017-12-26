СМИ сообщили о задержании главы «Воентелекома» в Москве

Генеральный директор АО «Воентелеком» Александр Давыдов задержан в Москве по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью, сообщают российские СМИ.

Кроме того, обыски прошли на месте работы и в автомобиле Давыдова, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Давыдову предъявили постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли его в здание ГВСУ на допрос.

Поясняется, что все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного еще в 2013 году.

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 года.

По версии следствия, топ-менеджеры АО «Воентелеком» использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции, а также получать двойную плату за оказание услуг. Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тыс. рублей, сообщает издание.

Добавим, в начале 2015 года экс-директор «Воентелекома» Андрей Щербаков был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество на сумму более 714 млн рублей.