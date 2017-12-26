Полиция Ульяновска заинтересовалась сообщениями о ДТП с участием губернатора

Ульяновская полиция проверяет сведения СМИ о лобовом столкновении автомобилей Volkswagen с ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону - по данным СМИ, в минивэне в момент аварии мог находиться глава региона Сергей Морозов.

Во вторник местные СМИ сообщили, что Volkswagen мог принадлежать администрации губернатора региона – на нем обычно передвигается Морозов. Был ли в момент ДТП губернатор в машине, неизвестно. В полиции проверяют сведения об аварии, однако не разглашают, кому принадлежит минивэн, передает РИА «Новости».

В пресс-службе сообщили, что ДТП произошло 24 декабря около 21.00 часов возле дома № 49 по улице Димитровградская поселка Мирный Чердаклинского района Ульяновской области.

По данным полиции, никто не пострадал. По факту ДТП назначено административное расследование и автотехническая экспертиза, обстоятельства аварии выясняются.