В Махачкале разыскивают мужчину со львом без намордника

В Махачкале полиция ищет мужчину, который якобы выгуливал на поводке и без намордника льва, сообщили в ГУ МВД по Дагестану.

Как сообщает РИА «Новости» до этого информация о мужчине, выгуливающем льва, появилась в соцсетях. Блогеры выразили беспокойство тем, что дикое животное в городских условиях страдает, призвав вернуть льва в среду обитания.

Отметим, что аналогичный случай имел место в Саратовской области, он закончился печально.

В апреле гуляющая с хозяевами по улицам города Энгельса львица Майя напала на школьника. Пострадавший был госпитализирован с укусами. В министерстве здравоохранения региона сообщали, что подросток отделался царапинами. В мае Энгельсский райсуд Саратовской области запретил владельцу львицы Майи выгуливать животное за пределами двора своего дома.