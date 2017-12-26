Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 12 копеек – до 58,08 рубля, курс евро поднялся на 23 копейки и достиг 68,87 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent составил 64,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».