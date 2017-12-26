Американские ученые создали «идеально» подавляющее ВИЧ лекарство

Молекулярные биологи из Йельского университета (США) объявили о создании сверхэффективного препарата, подавляющего работу фермента, который помогает ВИЧ встраиваться в ДНК клетки, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

«Вещество-1» способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его «неуязвимыми» версиями», – сообщила Кэрен Андерсон и ее коллеги по Йелю, передает РИА «Новости».

«Одна доза наночастиц, начиненных нашим «веществом-1», защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», – рассказала она.

Ученые объяснили, что сейчас ВИЧ-инфицированные живут десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, которые подавляют различные этапы репликации вируса в клетках тела. Однако такие лекарства зачастую обладают сильными побочными эффектами. Медикам приходится прерывать их прием на несколько недель, и в этот период ВИЧ «вылезает из окопов», начиная интенсивно самокопироваться. В итоге инфекция за две-три недели приобретает начальные масштабы.

Андерсон и ее коллеги уже несколько лет изучают структуру одного из главных компонентов ВИЧ, так называемой обратной транскриптазы. Она представляет собой особый фермент, используемый вирусом для размножения. Открыв несколько десятков молекул, способных подавлять работу этого фермента, американские ученые открыли молекулу, названную «веществом-1». Она взаимодействует с вирусом в 2,5 тыс. раз более активно, чем ее прародитель.

Опыты показали, что «вещество-1» усиливало действие других препаратов и эффективно подавляло размножение вируса даже в малых дозах, не вызывая при этом никаких побочных эффектов. Даже одиночная доза наночастиц с «веществом-1» защищала мышей от инфекции на протяжении 30 дней, если они не были заражены до начала опытов, и удерживала ее на минимально низком уровне в противном случае.

Ученые считают, что это может стать основой для безопасных и «долгоиграющих» лекарств и средств профилактики от ВИЧ.