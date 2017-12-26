Пушков оценил оговорку Порошенко о «коварстве украинского режима»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оговорку украинского президента Петра Порошенко, заявившего о «коварном украинском режиме».

«Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины заявил, что «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». Оговорка главы украинского государства сразу же стала предметом активных обсуждений в интернете.

Примечательно, что Порошенко не счел нужным исправить оговорку, а в зале на слова украинского президента никак не отреагировали.