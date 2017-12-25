Стал известен отправитель коробки с навозом главе минфина США

Психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг, оказавшийся отправителем посылки с навозом, которую получил министр финансов США Стивен Мнучин, рассказал о причинах своего поступка.

По словам мужчины, своим поступком он хотел показать американцам, что «республиканцы ничего не сделали для рабочего класса», передает РИА «Новости» со ссылкой на AL.com.

В субботу Стронг написал на своей странице в Facebook, что планирует отправить коробки с навозом Стиву Мнучину в качестве «подарка для игры в тайного Санту». «Если свобода слова есть у денег, почему бы ей не быть у навоза», – написал он, опубликовав фотографии с изображением того, как он собирает посылку.

Ранее телеканал NBC сообщил, что неизвестный отправил министру финансов США в качестве рождественского подарка пакет с навозом.