Ространснадзор проверит компанию – владельца сбившего пешеходов автобуса

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта заявила о проверке перевозчика «Мострансавто» после ДТП в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» в Москве.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Транспортное средство, попавшее в ДТП, находится в эксплуатации с 2017 года и перед выездом на линию прошло предрейсовый техосмотр. По согласованию с генеральной прокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия перевозчика», – сообщает пресс-служба Ространснадзора.

Ранее в понедельник власти Москвы сообщали, что в ДТП пострадали 11 человек и погибли четверо. Минтранс заявлял о внеплановых проверках перевозчиков.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре.