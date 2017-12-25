Папа Римский сказал, как следует установить мир на Украине

Папа Римский Франциск в обращении к пастве с традиционным рождественским посланием «Граду и Миру» с центрального балкона главной католической базилики обвинил мир в «равнодушии» и заявил необходимости восстановить мир в разных районах планеты, в том числе, на Украине.

Франциск говорил о тревогах и страданиях мира, о ситуации «на родине Христа» – на Ближнем Востоке, где «израильтяне и палестинцы должны обрести мир в прямом диалоге», о необходимости восстановить мир в разных районах планеты - в Сирии, Ливии, а также на Украине, где конфликт должен завершиться «путем выполнения достигнутых соглашений».

Понтифик обвинил мир в «равнодушии» перед лицом множества человеческих трагедий и подчеркнул значение объявленного им святого Года Милосердия. «Будем милосердны по отношению к братьям нашим во имя наступления мира во всем мире», – заявил понтифик, передает ТАСС.

По его словам, в центре послания – судьбы детей, которые «первыми страдают от насилия и конфликтов».

Папа Франциск обратился ко всем следившим за его выступлением по радио и телевидению с отпущением грехов по случаю праздника. Церемония на площади Святого Петра сопровождалась прослушиванием государственных гимнов Италии и Ватикана в исполнении оркестров карабинеров и швейцарской гвардии.