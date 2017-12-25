Кремль прокомментировал сведения о назначении Беглова полпредом в СЗФО

В Кремле прокомментируют возможное назначение полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова на аналогичную должность в СЗФО только после подписания приказа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я могу это традиционно прокомментировать – когда будут соответствующие решения формализованы, мы сообщим вам о том, что президент подписал соответствующие указы», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, это касается не только Александра Беглова, но и в целом возможных перестановок полпредов, передает ТАСС.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Беглова назначат полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе вместо Николая Цуканова, а на место Беглова якобы направят Виталия Мутко.