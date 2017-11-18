Фанаты Гарри Поттера сняли фильм про русских волшебников

Короткометражный фильм «Магия превыше всего» выйдет в 2018 году, его сняла выпускница ВГИКа. Картина повествует о противостоянии российских волшебников и немагов.

В минувшее воскресенье в Сети появился трейлер короткометражного фильма «Магия превыше всего», который сняла выпускница ВГИКа Екатерина Краснер. Над картиной работали студенты ВГИКа, Московской школы кино и профессионалы, уже работающие в киноиндустрии. Все участники проекта работали «за идею», сообщает tjournal.ru.

По словам режиссера, магия в киноленте стала способом повествования, а не только «местом действия». Краснер призналась, что ей хотелось рассказать интересную историю о людях.

По сюжету действие происходит в России, где помимо привычного мира существует другой – мир магии. Волшебники скрываются от немагического сообщества, к представителям которого относятся пренебрежительно. Главный герой должен предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов, не раскрыв обществу тайный магический мир.

Первые показы фильма «Магия превыше всего» запланированы на февраль-март 2018 года.

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