В центре Нью-Йорка появилась картина с распятым Санта Клаусом

В канун Рождества картина с изображением распятого Санта Клауса появилась напротив Собора Святого Павла в центре Нью-Йорка.

Автором картины является художник Роберт Сенеделла, сообщает New York Post.

Издание отмечает, что ранее работа Сенеделлы была убрана с выставки в манхэттенской галерее.

Работа художника вызвала неоднозначную реакцию американцев, особенно в канун праздника.

Сам Сенеделла заявил, что своей работой хотел показать степень коммерциализированности одного из главных религиозных праздников.