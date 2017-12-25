Президент Перу помиловал бывшего лидера страны

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован решением действующего главы государства Педро Кучински.

Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию президента Перу.

Кроме того, помилованы «еще семь человек, находящихся в таких же кондициях», сообщает администрация.

С минувшей субботы Фухимори находится в палате интенсивной терапии одного из госпиталей, куда он был доставлен после резкого падения давления.

Напомним, инициативу о смещении Педро Пабло Кучински с поста президента Перу не удалось провести через Конгресс страны. Кучински отказался покидать пост после коррупционного скандала.