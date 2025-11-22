Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

Приставы начали взыскивать с пародиста Пескова более 13,6 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 13,6 млн рублей взыскивают судебные приставы с пародиста Александра Пескова. В январе 2023 года суд постановил взыскать с артиста долг по займу, выданному в 2019 году, однако представитель Пескова настаивал, что средств ему не передавали. Апелляционная жалоба результата не принесла, а решение суда вступило в силу, передает РИА «Новости» .

Как следует из текстов судебных документов, Песков не выплатил долг, и в апреле 2024 года и в июне 2025 года были выданы исполнительные листы. В июле 2025 года на артиста открыли два исполнительных производства, что привело к началу принудительных взысканий долга.

Александр Песков – советский и российский эстрадный артист, юморист и пародист, более всего известный своими пародиями на певицу Аллу Пугачеву. Его последний крупный концерт прошел три года назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приставы обеспечили взыскание с россиян по алиментам более 258 млрд рублей за последние пять лет.

В то же время они приостанавливают взыскание с граждан, у которых отсутствует имущество.

За девять месяцев 2025 года приставы взыскали с должников более 900 млрд рублей, что превышает показатели 2024 года.