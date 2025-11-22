Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.2 комментария
Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей
Приставы начали взыскивать с пародиста Пескова более 13,6 млн рублей
Пародист Александр Песков оказался должен более 13,6 млн рублей после решения суда по займу, который, по утверждению артиста, ему не выдавали, сообщает РИА «Новости».
Более 13,6 млн рублей взыскивают судебные приставы с пародиста Александра Пескова. В январе 2023 года суд постановил взыскать с артиста долг по займу, выданному в 2019 году, однако представитель Пескова настаивал, что средств ему не передавали. Апелляционная жалоба результата не принесла, а решение суда вступило в силу, передает РИА «Новости» .
Как следует из текстов судебных документов, Песков не выплатил долг, и в апреле 2024 года и в июне 2025 года были выданы исполнительные листы. В июле 2025 года на артиста открыли два исполнительных производства, что привело к началу принудительных взысканий долга.
Александр Песков – советский и российский эстрадный артист, юморист и пародист, более всего известный своими пародиями на певицу Аллу Пугачеву. Его последний крупный концерт прошел три года назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, приставы обеспечили взыскание с россиян по алиментам более 258 млрд рублей за последние пять лет.
В то же время они приостанавливают взыскание с граждан, у которых отсутствует имущество.
За девять месяцев 2025 года приставы взыскали с должников более 900 млрд рублей, что превышает показатели 2024 года.