    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 14:38 • Тенденции

    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Семен Николаев

    Как мы знаем из произведений Джорджа Оруэлла, «все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Как мы знаем из реалий современной международной жизни, все государства мира формально обладают суверенитетом. Но у некоторых этого суверенитета сильно больше, чем у других.

    Еще в начале 2026 года нефтяные монархии Персидского залива казались баловнями судьбы, абсолютными бенефициарами глобальных политических и экономических процессов. Но внезапно все перевернулось с ног на голову. Лидеры в Вашингтоне – столице географически далекого от Ближнего Востока иностранного государства – приняли решение, которое формально никак не относилось ни к Объединенным Арабским Эмиратам, ни к Катару, ни к Кувейту. Лидеры в Тегеране – столице географически более близкого, но все равно иностранного государства – приняли решение об ответных мерах.

    И прежние «оазисы спокойствия» и «перекрестки миров» – как еще во времена не столь отдаленные называли, например, Дубай – ощутили себя пешками в чужой игре. И не просто ощутили – осознали, что они таковыми реально являются, несмотря на весь блеск своих небоскребов и роскошь своих торговых центров.

    Почему так произошло? Ответ сводится к одному единственному слову – суверенитет. Когда в мировой политике штиль, кому-то может показаться, что ценность этого явления сильно переоценена, что суверенитет можно сдать или, наоборот, взять «в аренду». Но штиль в политике, как и в природе, рано или поздно всегда сменяется бурей. И тогда все очень быстро встает на свои места.

    Выступая в конце марта этого года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин так высказался об абсолютной ценности суверенитета: «Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, полагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить и можно будет создать лучшие условия для развития, развития экономики, да и социалки в том числе. Нет, мир устроен иначе: без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно».

    Да, первые два месяца весны 2026 года заставили мировых лидеров усвоить этот урок, осознать, что за пренебрежительное отношение к вопросам собственного суверенитета приходится платить просто запредельную цену. И вот в чем состоит разница между этими мировыми лидерами и президентом России. Путину этой весной не надо было ничего осознавать и ничего усваивать. В системе политических ценностей руководителя нашей страны вопросы суверенитета всегда занимали центральное место.

    Вот фрагменты первого президентского послания Путина, которое было оглашено в июле 2000 года: «Холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится преодолевать ее тяжелые последствия. Это – и попытки ущемления суверенных прав государств под видом "гуманитарных операций" или, как модно сейчас говорить, "гуманитарных интервенций"; и трудности нахождения общего языка в проблемах, представляющих региональную или международную угрозу. Так, в условиях нового для нас типа внешней агрессии – международного терроризма и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны – Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перекройке мира».

    «Холодная война осталась в прошлом» – так и хочется поностальгировать по временам, когда мировая политика, как тогда казалось, застыла в состоянии штиля. Однако ностальгия – это точно не та призма, через которую стоит смотреть на то состояние, в котором Путин принял Россию в качестве исполняющего обязанности президента.

    Еще один фрагмент из первого президентского послания Путина в 2000 году: «Дело не только в нашей национальной гордости, хотя и это важно. Вопрос стоит гораздо острее и гораздо драматичнее. Сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики? России нужна экономическая система, которая конкурентоспособна, эффективна, социально справедлива; которая обеспечивает стабильное политическое развитие. Устойчивая экономика – это главная гарантия демократического общества и основа основ сильного и уважаемого в мире государства».

    России была нужна такая система – и Россия такую систему получила. Времена, когда «наше благополучие зависело от выдачи международных кредитов», остались в прошлом. Сейчас даже не очень верится в то, что когда-то так оно и было. Но так было: воссоздавать фундамент, на котором зиждется реальный государственный суверенитет, России во времена правления Путина пришлось почти что с нуля.

    Но мы успели вернуть себе суверенитет. И глагол «успели» здесь на самом деле является практически безальтернативным. Запад решил возобновить активную фазу холодной войны, выдавить Россию из зоны ее фундаментальных национальных интересов – решил и, наверное, уже сто раз об этом пожалел. Когда наша страна обладает всей полнотой своего суверенитета, она никогда и никому не спускает с рук такие «вольности».

