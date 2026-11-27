Tекст: Станислав Лещенко

Одностороннее решение Эстонии закрыть границу с Россией вызвало раздражение в Риге: латвийский премьер Андрис Кулбергс раскритиковал соседей за предвыборный популизм и отсутствие координации. Несмотря на жесткую риторику и давление националистов, требующих остановить транзит российского зерна, власти Латвии и Литвы избегают резких шагов.

Кулбергс назвал решение Таллина поспешным, напомнив, что в марте в Эстонии пройдут парламентские выборы, и правящая коалиция просто демонстрирует избирателям заботу о безопасности. По словам премьера, государства Прибалтики обязаны согласовывать такие шаги, поскольку изменение маршрутов неизбежно увеличит нагрузку на латвийских пограничников и КПП.

При этом Рига сама рассматривает сценарии закрытия границы по требованию радикальных националистов, вошедших в правительство. Однако Кулбергс настаивает на тщательном расчете последствий: часть грузов уже в пути, а российское зерно оплачено компаниями из США, Швейцарии и Японии.

В свою очередь, новый министр земледелия Эдгар Путра (член премьерской партии «Объединенный список») заявил, что если будет принято решение остановить транзит российского зерна, это может привести к иссяканию грузопотока из стран Центральной Азии. Дескать, если Россия в ответ на запрет зернового транзита вообще перекроет сухопутный маршрут, латвийские фермеры останутся без минеральных удобрений, поступающих из Казахстана и Узбекистана.

В качестве примера министр привел Эстонию. «Хотя зерно не шло через их порты, они заявили, что запретили зерновой транзит. Но вот уже больше месяца через Эстонию не идут и другие грузы», – сказал Путра. С его точки зрения, транзит зерна запрещать нельзя – особенно с учетом того, что в Европе минеральных удобрений и так не хватает, а с учетом высоких цен на газ их может стать еще меньше, и это «может создать дополнительный кризис».

Последние месяцы националисты требуют от премьера перекрыть поток зерна из России. За январь-октябрь 2026 года его транзит через Латвию вырос в 3,1 раза – до 1,115 млн тонн, причем только за сентябрь и октябрь через страну прошло 772,1 тыс. тонн, что превысило объем всего 2025 года.

Из-за боевых действий на Черном море экспортеры перенаправили грузы на Балтику. Радикалы провели серию митингов, угрожая крайними мерами. Их не смущают расчеты Минсообщения: полная остановка зернового транзита обойдется отрасли в 290 млн евро в год и окончательно добьет «Латвийскую железную дорогу», которая и так дышит на ладан. На это указывают и однопартийцы Кулбергса из «Объединенного списка».

Перед октябрьскими выборами в Сейм кабинет Кулбергса, пытаясь перетянуть голоса националистов, пообещал поднять железнодорожные тарифы на провоз российского зерна на 300%, но с 13 октября повысил их лишь на 25%. Премьер признал, что ни трехкратный рост тарифов, ни полный запрет транзита невозможны без решения всего Евросоюза, где компании уже заключили контракты на будущий год.

Националисты обвинили власти в обмане. Особенно бушевал фермер Гундарс Калве, известный тем, что в 2021 году ночью снес трактором советский воинский мемориал в Екабпилсе, а затем воевал на Украине, заработав среди единомышленников высокий авторитет. Теперь Калве пригрозил, что националисты готовы лечь на рельсы: «Тогда мне будет интересно посмотреть, поедет ли "Латвийская железная дорога" по телам своих граждан».

Радикалов поддержала глава МИД Байба Браже («Новое Единство»): 14 ноября ее ведомство внесло в кабмин проект национальных санкций против транзита зерна из России и Белоруссии. Правительство воздержалось от немедленного запрета из-за рисков судебных исков и потерь для бюджета, хотя в МИД эти угрозы назвали преодолимыми. Все изменилось 17 ноября, когда Браже ушла в отставку при формировании нового правительства.

Ее сменил беспартийный дипломат Гиртс Яунземс, занявший прагматичную позицию. «Национальные санкции Латвии легко обойти – зерно просто пойдет через Литву и Польшу. Важно, чтобы ограничения наносили РФ максимальный ущерб, но как можно меньше вредили самой Латвии», – заявил новый министр. По его оценке,

отказ от транзита потребует дотаций портам и железной дороге на 50-100 млн евро.

«В политических заявлениях Кулбергс – непримиримый противник России, а когда дело касается экономики, проявляет здравый смысл. Для Латвии это хорошо», – отмечает депутат Сейма от оппозиционной партии «Суверенная власть» Андрей Пагор. Причины такой двойственности кроются в устройстве коалиции. Официальный союз «Объединенного списка» с праворадикальным «Национальным объединением» дает Кулбергсу хрупкое большинство в 51 мандат из 100.

В уплату за поддержку националистов премьер включил в правительственную декларацию пункт № 118 о принятии декларации дерусификации и ограничении русского языка в публичном пространстве. На практике это открывает дорогу к запрету говорить по-русски на улицах и в транспорте – из вузов, школ, детсадов, госучреждений, больниц, магазинов и даже банкоматов «оккупантский язык» уже изгнали.

Чтобы удержать неустойчивое большинство, Кулбергс наладил неформальное сотрудничество с партией «Латвия на первом месте» крупного бизнесмена Айнара Шлесерса. В коалицию ее не взяли из-за традиционного «санитарного кордона»: за Шлесерса голосовали многие русскоязычные избиратели, а в ряды партии вошли известные русские политики вроде экс-мэра Резекне Александра Барташевича, что создало ей в глазах латышей имидж «русской». Тем не менее, по кулуарным данным, 17 депутатов Шлесерса обязались поддерживать инициативы премьера, кроме откровенно русофобских законов.

Взамен Шлесерс рассчитывает на защиту своих бизнес-интересов.

Семьям Шлесерса и его партнера, экс-премьера Андриса Шкеле, принадлежат доли в холдингах Multi Capital Holdings и MCH Port, контролирующих Riga Port Group. В структуру входят крупный портовый терминал с зерновым элеватором и железнодорожный перевозчик Baltijas Tranzita Serviss, имеющий право возить грузы через границы с Россией и Белоруссией.

Кроме того, через компанию Fertilizer Assets (входит в MCH Port) семьи Шлесерса и Шкеле владеют 49% терминала минеральных удобрений в рижском порту. «Остальные 51% связаны с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Работа предприятия ограничена санкциями, но Шлесерс добивается ее возобновления. Сохранение грузопотоков критически важно для активов его семьи», – подчеркивает Андрей Пагор. Он обращает внимание, что из новой программы правительства исчезло обещание полностью прекратить торговлю с Россией и Белоруссией – теперь там фигурирует расплывчатое «дальнейшее ограничение экономических связей».

По мнению Пагора, два политика-бизнесмена заключили негласную сделку: «Шлесерс помогает Кулбергсу принимать нужные законы, а правительство не рубит экономические связи. Складывается своеобразный баланс:

бизнесу оставляют возможность зарабатывать, националистам отдают языковую политику, а русскоязычных избирателей успокаивают тем, что их депутаты лично за эти ограничения не голосовали». При таком раскладе ждать от Риги закрытия границы не приходится.

Схожей логикой руководствуется и Вильнюс. 26 ноября глава Службы охраны госграницы Литвы (VSAT) Донатас Шкарнулис заявил, что не видит смысла закрывать границу с Россией, предложив ограничиться усилением систем наблюдения. Высокопоставленный силовик не бросает слов на ветер: Литва обязана обеспечивать российский транзит в Калининградскую область. Попытка заблокировать его в 2022 году вызвала столь жесткую реакцию Москвы, что Вильнюсу пришлось отступить.

К тому же закрытие границы с Россией потребовало бы перекрыть и белорусское направление, поскольку в Прибалтике обе страны считают «государствами-агрессорами». Однако недавняя блокировка границы с Белоруссией обернулась для Литвы провалом: КПП вскоре пришлось открыть под давлением собственных автоперевозчиков, дав президенту Александру Лукашенко повод вволю поглумиться над литовскими властями. Повторять этот опыт в Вильнюсе явно не хотят.