Tекст: Дмитрий Бавырин

Новое правительство рождалось в муках, что логично. Неонацисты для того и существуют, чтобы люди мучились, а Латвию они ловко взяли за горло и продолжают сдавливать. Сама виновата.

Данная республика представляет собой вульгарно ксенофобную этнократию, а четверть ее населения - русскоязычные - поражена в правах. В рамках компромисса внутри элит, по «базе», Латвия должна управляться русофобами и поклонниками режима Зеленского. Причем речь именно о базовых националистах, не неонацистах. Неонацисты сконцентрированы сейчас в партии Национальное объединение, но ловко диктуют волю всей остальной стране, воспользовавшись, как это часто бывает, смутным временем.

Традиционные партии Латвии в этом году снесло, будто цунами, расчистив площадку от коррумпированных, замшелых, откровенно неталантливых людей. Страна на последние деньги готовилась к войне с Россией, но вдруг выяснилось, что ей даже случайно залетевшие БПЛА Украины сбивать нечем. Скандал, позор, сенсационное открытие латвийских ученых о неэффективности противотанковых рвов на современной войне!

По итогам новых выборов больше всего голосов получили две идеологически рыхлые партии, которые неспециалисту трудно различить - Объединенный список (ОС) и «Латвия на первом месте». У каждой есть явный лидер, которого иногда сравнивают с Дональдом Трампом. Один определенно «Трамп здорового человека», второй - «Трамп курильщика». Однако имеются разногласия, который кто.

С российской стороны границы двух мнений быть не может. От «курильщиков» - переназначенный премьер и лидер ОС Андрис Кулбергс. Правительство он минувшим летом возглавил случайно, из-за описанного выше политического кризиса. Задача у него была как-то досидеть до новых выборов и ни на что не претендовать. Однако новичок приглянулся народу и внезапно получил 41 мандат из 100. Для Латвии это абсолютный рекорд.

Чем именно приглянулся, в общем-то неважно. Кулбергс популист, харизматик, технократ, выражает готовность «решать конкретные проблемы». Но при этом быстро сдал русофобский минимум, поклялся помогать Украине, а в качестве национальной стратегии выдвинул идею об особом финансировании Евросоюзом Латвии как страны, особо пострадавшей от противостояния с Россией.

В общем, идея о самоокупаемости русофобии понравилась латышам, благо пока от русофобии сплошные - и весьма значительные - убытки.

В хорошем смысле на Трампа похож лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, чья настоящая фамилия - Лещинский. Он давно известен как бизнесмен, который однажды пришел в политику, потом ушел из нее, но относительно недавно вернулся, а теперь получил второе место на парламентских выборах и внушительные 17 мандатов.

Партия у него вождистская, что составляет для элит проблему: Шлесерс самодостаточен, независим, себе на уме. При этом его находят недостаточно антироссийским, не в полной мере проукраинским, слишком евроскептичным. Для русофобской «базы» это неприемлемо, хотя при других вводных они бы с Кулбергсом вполне спелись как технократы с широкими взглядами на жизнь.

Важно подчеркнуть, что в Латвии сейчас нет истинно пророссийских, откровенно проукраинских, просто русских партий. После 2022 года прошли чистки с выстраиванием всех в единую антироссийскую линию.

Однако вульгарная русофобия пока не стала обязательной. Кулбергс скорее изображает русофоба, из Шлесерса русофоб получается с большой натяжкой, а из Юлии Степаненко - лидера блока «Суверенная власть» с третьим местом и 15 мандатами - совсем не получается. Из-за этого Шлесерс и Свириденко для правительства недостаточно «база». Поэтому пригласили неонацистов.

В летнем правительстве Кулбергса наци тоже присутствовали, и население их работу оценило негативно: было 13 мандатов, стало десять, чего едва хватает для создания правящей коалиции с ОС. 51 голос означает, что любое решение рискует забуксовать из-за минимальных разногласий или отсутствия одного-двух депутатов на рабочем месте.

Неонацисты низкую оценку населения отрефлексировали по-нацистски.

Для этой публики наглость традиционная реакция при снижении влияния, поэтому за вхождение в коалицию Национальное объединение запросило для себя несоразмерный результату на выборах кусок власти. Например, введения «особого порядка принятия принципиальных решений» во всех министерствах, что подразумевает возможность вето с их стороны по любому вопросу.

При этом в полном ведении наци должны находиться как минимум одно ведущее экономическое министерство, минкультуры (чтоб точно убрали все русские буквы с афиш), минобразования (чтоб русская речь заново не проникла в эту сферу), а также МВД, причем особым требованием было оставить во главе этого ведомства человека, которого остальные партии (даже русофобские) хотели бы видеть министром меньше всех - Яниса Домбраву.

Он даже выглядит так, как выглядели нацисты в 1930-х. Более свежие веяния в политике и моде до некоторых хуторов пока не дошли.

Визитная карточка Домбравы не столько зачистка от всего русского (уже зачистили), сколько противостояние любой миграции. Его борьба за гомогенную Латвию пошла вразрез с экономическими возможностями вымирающей страны, настроила против министра профсоюзы и, строго говоря, всех нормальных людей. Но без такого главы МВД нацблок себя не мыслит.

Как это часто бывает у нестойких к нацизму народов, неонацисты победили, Кулбергс всё им сдал. МВД - Домбраве, культуру - бескультурью, министерство благосостояния с пенсиями и пособиями - лидеру Национального объединения Илзе Индриксоне (по профессии - фермер-садовод). Только образование кое-как отстоял, чтоб было поменьше скандалов из-за ксенофобных претензий наци к детям.

Сам-то Кулбергс, напомним, не неонацист. Но неонацизм для него лучше, чем недостаточно русофобная, тем более, вовсе нерусофобная партия в качестве партнера п коалиции. Шлесерс предлагал ему даже внекоалиционную поддержку при условии, что в правительстве не будет Домбравы. Однако премьер предпочел руководить шатким большинством в положении заложника неонацистского меньшинства, которое будет шантажировать его по любому поводу.

В ближайших планах правящей коалиции, формально состоящей из наци менее чем на одну пятую, «декларации о дерусификации» и «новые правовые возможности» для ограничений устной русской речи. Так правительство определило приоритеты страны в условиях бюджетной дыры на три млрд евро и угрозы финансового банкротства к 2030 году.

По плану латышей, Евросоюз оценит их русофобские старания и подкинет Латвии денег на безбедную жизнь под фактическим руководством неонацистов. Ну что может пойти не так?