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    24 февраля 2024, 10:05 • В мире

    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Эксперты объяснили решение Байдена поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России?

    Глава Белого дома Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО. Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, мнение американцев, вероятно, побудит большее число союзников Вашингтона положительно оценить выдвижение данного претендента.

    Отмечается, что в настоящий момент две трети стран альянса готовы поддержать кандидатуру Марка Рютте. По мнению авторов издания, если политик станет генсеком организации, ему придется столкнуться с большим количеством вызовов. В первую очередь, речь идет о продолжении «курса столкновения с Россией».

    Издание добавляет, что новому генсеку придется каким-то образом решать проблему расходов на оборону членов альянса. В этом году только 18 из 31 стран блока достигнут отметки в 2% ВВП, намеченной руководством организации еще в 2014 году.

    Кроме того, в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США Рютте будет вынужден «преодолевать скептицизм республиканцев в отношении НАТО и самой системы коллективной безопасности». Сам премьер Нидерландов отказывается комментировать потенциальное назначение.

    «В октябре я совершил ошибку, заявив, что данная роль меня интересует. Мне не следовало этого делать», – сказал он. Между тем, газета напоминает, что несмотря на значительную поддержку, нидерландскому премьеру предстоит пройти долгий путь ради назначения на должность генсека.

    В частности, кандидатура главы альянса одобряется только единогласным согласием всех участников альянса. «Любой претендент должен пройти через согласие Турции и Венгрии», – напоминает Politico. Однако обе страны относятся к Рютте крайне настороженно. Будапешт имеет давние разногласия с лидером правительства Нидерландов, а Анкара настаивает на гарантиях, что он не будет пренебрегать интересами неевропейских участников объединения.

    Вместе с тем, среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО числится немало известных политиков. Так, еще в июле фавориткой Байдена являлась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщало издание The Daily Telegraph. Подчеркивалось, что между ними имеется «прочная связь», способствующая взаимопониманию в вопросах Китая, Украины и климатических изменений.

    Однако ее возможное назначение не понравилось канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По его мнению, чрезмерно критичное отношение Ляйен к России могло бы привести к непредсказуемым последствиям в долгосрочной перспективе.

    Другим преемником Столтенберга всерьез рассматривался министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако им оказались недовольны США и Франция. Вашингтон счел его радикальным сторонником Украины, в то время как Париж настаивал на назначении политика из ЕС. К списку возможных кандидатов желал присоединиться и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, о чем сообщали Bloomberg.

    Однако еще в ноябре германский политолог Александр Рар уточнял, что латвийский политик имеет низкие шансы на избрание. По его мнению, шансы повыше были у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия». Примечательно, что она лично заявила о своем желании стать главой организации осенью прошлого года, но в этот вопрос вмешалось МВД России.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – акцентировал Ткаченко.

    «Сейчас осталось только два потенциальных кандидата на эту должность – премьер Нидерландов Рютте и премьер Эстонии Каллас»,

    – добавил германский политолог Александр Рар. «Эстонка будет вести резко антироссийскую политику внутри блока. Американцы это понимают, поэтому предпочитают поддержать кандидатуру добросовестного аппаратчика, думающего несамостоятельно. Он не должен отличатся харизмой, но будет послушным исполнителем решений, принимающихся в Вашингтоне и в европейских столицах», – отмечает собеседник.

    «Для альянса важно получить генсека, который мог через дипломатию, с улыбкой на лице, добиваться усиления денежных потоков в структуры НАТО, а также способного торговаться с отдельными странами-членами о бюджетах. Кроме того, главе блока может в будущем предстоять очень нелегкая задача – «бодаться» с антинатовским президентом США Трампом, если тот победит на выборах», – подчеркивает он.

    «Думаю, что у Рютте прекрасные перспективы занять пост генсека. Кандидатуру, за которую высказался Байден, другие члены НАТО отклонять не будут. У американцев в этом отношении всегда было последнее слово, тем более что президенту США уже пришлось отступить от изначального варианта по просьбе немецкого канцлера. Помешать премьеру Нидерландов могут только страны восточной Европы, если они будут умолять Вашингтон выбрать представителя Эстонии», – акцентировал эксперт.

    «Мне кажется, что для России Рютте тоже является наиболее подходящим кандидатом. При нем с большей вероятностью, чем с Каллас, можно представить возобновление диалога между НАТО и Москвой, даже если это произойдет в далеком будущем», – резюмировал Рар.

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