Украиной начали пугать грузин на улицах

Партия Кобахидзе показала избирателям катастрофические последствия украинского выбора

Tекст: Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров, Тбилиси

Между Грузией и Украиной разразился новый политический скандал. Причиной стала предвыборная агитация правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» под лозунгом «Нет войне! Нет агентуре!». Агитация приурочена к парламентским выборам в Грузии, запланированным на 26 октября.

На улицах городов появились агитационные баннеры и билборды, где с помощью архивных снимков противопоставлены война и мир – демонстрируются изображения пострадавших в ходе конфликта городов встык с достопримечательностями мирной Грузии. Также партия опубликовала в Сети ролик, в котором сравнивает выбирающую войну Украину с выбравшей мир Грузией.

На это гневно отреагировали не только в офисе Владимира Зеленского, но и в МИД Украины. В ведомстве сочли «позорным» использование подобных кадров в политической рекламе, назвали правительство Грузии «ксероксом Кремля», сыронизировали по поводу того, что в Херсоне отключают свет и газ «гораздо реже», чем в Тбилиси.

Также официальный Киев осудил Грузию за отказ ввести полномасштабные санкции против России, отмену визового режима, восстановление авиасообщения с Россией, появление частных российских школ и активизацию двусторонних экономических отношений. Все это расценивается как «непоправимый ущерб» для отношений с Украиной.

Однако в Тбилиси придерживаются совершенно иной точки зрения, в том числе – по ситуации на Украине. Как пояснил в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе, агитационная кампания в Грузии проводится с целью представить правдивую ситуацию о катастрофической ситуации на Украине.

«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу, – заявил Кобахидзе в эфире местного телевидения. – В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там».

Премьер добавил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее». «Нам же навязывали мнение о том, что мы должны завидовать украинскому государству и народу этой страны. Те, кому не нравится правда, являются сторонниками войны в нашей стране, открытия второго фронта», – отметил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе неоднократно выступал с жесткими заявлениями по поводу внутриполитических процессов на Украине и не раз говорил о том, что Евромайдан 2014 года уничтожил страну, поэтому грузинские власти сделают все для того, чтобы не допустить у себя «украинизации». Эта тема набрала особую остроту на фоне, как писала газета ВЗГЛЯД, необходимости Грузии обыграть «евроказино» на выборах.

В правящей партии называют предстоящие выборы «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране «второй фронт» против России на фоне продолжения конфликта на Украине. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, основателю «Единого национального движения» – крупнейшей оппозиционной партии.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили не исключал, что по итогам выборов возможна попытка организации очередной цветной революции. По его словам, если прозападная оппозиция получит «хоть каплю власти», в Тбилиси тут же начнут формировать отряды добровольцев для отправки на Украину.

В грузинской экспертной среде отметили эффективность военной агитации «Грузинской мечты». «Я положительно отношусь к этим баннерам, они наглядно отражают, что происходит на Украине и что могло быть с Грузией, если бы она поддалась на провокационные призывы открыть «второй фронт» против России», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

По его словам, «вполне логично, что украинским официальным лицам это не нравится, но лучше бы они занимались интересами своей страны и отстаивали бы их». «Такая агитация в Грузии на избирателя перед выборами работает весьма эффективно. Конечно, за исключением саакашвилевских сектантов», – сказал Мамрадзе.

«Между прочим, резкий негатив по отношению к этим баннерам со стороны президента Саломе Зурабишвили, посла ЕС Павла Херчинского, оппозиции – это примечательно. Значит, они задеты за живое, – считает эксперт. – Грузия максимально, в меру своих сил поддерживает Украину. Но Западу и Киеву все мало! Они хотели, чтобы мы вместе воевали.

Давление Запада было очень большое, но грузинское правительство выстояло».

При этом с политтехнологической точки зрения использование военной тематики в агитации – это способ воздействия на избирателя через страх. «Понятно, что в ролике все это преувеличено, используются кадры, которые уже не имеют отношения к действительности, но грузинскому избирателю условно предлагается два сценария», – считает политолог Наталия Елисеева.

В то же время болезненная реакция властей Украины вызвана прежде всего тем, что агитация «Грузинской мечты» мешает продвигаемому Зеленским фантазийному «плану победы». «Я напомню, что когда шли бои за Мариуполь, чего только на Украине не говорили про Россию. А то, что сейчас Мариуполь восстановлен из руин, умалчивается», – рассуждает политолог.

При этом решение президента России Владимира Путина расширить безвизовый режим для Грузии будет воспринято местными жителями позитивно. Как пояснил позже в разговоре с РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, диалог не должен прерываться, но межгосударственные отношения это одно, а гуманитарные – другое.

«У большинства грузин почти нет негатива к России, несмотря на события 2008 года.

Все понимают, что это проблема той власти, которая принимала решение напасть на казармы со спящими миротворцами и обстреливать мирный город. Если сегодня есть возможность наладить нормальные отношения, почему бы ей не воспользоваться?» – задается вопросом Елисеева.

Однако говорить о потеплении между Москвой и Тбилиси пока рано. «Мы наблюдаем друг за другом и по мере возможности делаем определенные жесты», – считает собеседница. Мамрадзе тоже не видит оснований для потепления политических и дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

«В 2008 году мы разорвали дипломатические отношения и пока не собираемся их восстанавливать. А торговля или гуманитарные отношения – это иное. Именно в плане гуманитарного, человеческого общения я склонен рассматривать расширение российской стороной условий безвиза для граждан Грузии», – заключил аналитик.