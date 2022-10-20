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20 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Почему Россия отказывается от золота

России оказалось некому продавать золотые слитки Владимир Астапкович/РИА Новости
Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло? Подробности...
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Обама хочет загнать Украину в рамки

Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Россия тратит на мир больше, чем США на войну

Президент США ошибочно трактовал введение военного положения в новых регионах России
Президент США заявил, что военное положение в новых регионах России введено, чтобы «запугать» местное население. Госдеп и вовсе утверждает, что Россию на этих территориях не ждали. Какие цели преследуют в Вашингтоне, делая подобные заявления? И в чем заключается принципиальная разница в подходах России и США к решению задач на украинском направлении?  Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Поляки готовы превратить свою страну в ядерный полигон

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши. Подробности...
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Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. Подробности...
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Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...
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Битва за Херсон

Совбез с военным положением: главное

Как Иран стал врагом Украины

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Президент США ошибочно трактовал введение военного положения в новых регионах России
    		   20 октября 2022, 14:02
    Текст: Евгений Поздняков

    Президент США заявил, что военное положение в новых регионах России введено, чтобы «запугать» местное население. Госдеп и вовсе утверждает, что Россию на этих территориях не ждали. Какие цели преследуют в Вашингтоне, делая подобные заявления? И в чем заключается принципиальная разница в подходах России и США к решению задач на украинском направлении?

    Накануне Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах страны. Кроме того, на приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Новости об этом оказались в числе самых обсуждаемых в западной прессе.  

    «Главным изменением, вероятно, станет новая степень правового обоснования военных действий. На практике все перечисленные регионы уже являются крайне милитаризованными – новые ограничения не способны сильно повлиять на ситуацию там, – пишет The Washington Post, – Москва не полностью контролирует эти территории. Большой вопрос – насколько правительство России сумеет выполнить те положения, которые были прописаны указом президента».

    «Введение военного положения – это сигнал населению о том, что впереди народ России ждут трудные времена, которые потребуют максимальной мобилизации ресурсов, – сообщает The New York Times. – Указ значительно расширяет возможности региональных властей. Часть положений, вероятно, намеренно допускают размытость формулировок. Теперь лидеры субъектов способны самостоятельно устанавливать ограничения на въезд и выезд из региона».

    В то же время Reuters со ссылкой на эксперта Фонда Карнеги Пола Стронски пишет: «Указ возлагает серьезную ответственность на глав регионов, заставляя их перейти на военный тип лидерства, но не разъясняя, что именно нужно делать. Тем не менее можно с уверенностью заявить, что решение президента означает начало качественно нового этапа военных действий».

    На введение военного положения в России отреагировали и некоторые политики. Так, президент США Джо Байден заявил, что новый указ Владимира Путина свидетельствует о сложном положении, в котором якобы оказался российский лидер. «Он использует единственный доступный инструмент – поразительно жестокое отношение к гражданам Украины. Путин хочет запугать их, заставить капитулировать, но у него это не получится», – цитирует The Hill Байдена.

    В свою очередь представитель Госдепартамента США Ведант Патель полагает, что «Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли». Однако и Байден, и Патель заблуждаются, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Во-первых, проведенные референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях наглядно показали, насколько Россию ждали в этих регионах. Местные жители считают себя частью большой страны. Теперь их желание и позиция подкреплены юридически», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    «Во-вторых, введение военного положения говорит о непростой ситуации в этих регионах. Украинская армия обстреливает жилые массивы, терроризирует мирных жителей. Кроме того, на этих территориях действуют и диверсионные группы, и агенты разведки, которые передают информацию командованию ВСУ. Из-за опасности для жизни и здоровья гражданского населения, а не из-за якобы «сложного положения» президента Путина, о чем заявляет Байден, и было принято решение о введении военного положения в новых регионах России», – добавила собеседница.

    «Естественно, что теперь США будут пытаться внедрить в головы своего населения мысль о том, что Россия пришла в эти регионы насильственно и ее там якобы никто не ждал. Аналогичные заявления они делали и по Крыму. К сожалению, распространяемая ими дезинформация принимается за правду частью западного населения. Но, подчеркну, эти слова не имеют ничего общего с реальностью», – уверена правозащитница.

    По ее словам, «Байден путает главное: запугивание – это методы украинской власти, а не российской». «Все действия России показывают, что государство стремится минимизировать последствия военных действий для населения», – указала Шеслер, перечислив ряд принятых мер по поддержке гражданского населения.

    Так, организовано перемещение гражданского населения на левый берег Днепра. «Фактически всем желающим предоставляется право поселиться в любом регионе РФ. При этом им предлагают жилищные сертификаты, то есть обеспечивают их жильем, обеспечивают социальную поддержку. Это еще раз подтверждает нелепость заявления Байдена. Население не то что не запугивают, а наоборот – людей стараются поддержать в условиях непростой военной ситуации. Россия вкладывает деньги в людей, а не в войну», – заключила Шеслер.

    Такая точка зрения подтверждается и цифрами. Как отмечает издание «Ведомости», обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили 126 млрд долларов. Это почти равно ВВП страны за 2022 год, который оценивается МВФ на уровне 130 млрд долларов. Обязательства со стороны России четырем регионам Восточной Новороссии достигают 79 млрд долларов.

    То есть страны Запада планируют потратить на 20 регионов Украины по 6,3 млрд долларов, в то время как Россия потратит на четыре новых региона почти по 20 млрд долларов. При этом Штаты в основном «спускают» деньги на войну и макрофинансовую поддержку коррумпированного окружения Зеленского. Россия же, помимо военных расходов, активно вкладывается в людей и социальную инфраструктуру.

    «Запад сейчас изымает деньги из своей экономики либо допечатывает их и просто отдает Зеленскому. Тем самым они спонсируют ведение войны. При этом интегрировать государство к себе Запад не планирует – Украина не войдет ни в НАТО, ни в ЕС. Деньги просто улетают в трубу», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    «Мы же в данном случае оставляем финансы внутри страны, инвестируя в развитие новых регионов. За счет того, что на этих территориях строительной промышленности почти нет, привлекаются производители стройматериалов из других российских регионов. Это огромный рынок, стимулирующий работу смежных отраслей экономики и создание рабочих мест», – добавляет собеседник.

    «То есть фактически деньги просто перетекают из одних регионов в другие, оставаясь в рамках одной экономики – российской. А затем, когда новые регионы пройдут период восстановления, там также появятся все необходимые предприятия и новые рабочие места», – подчеркнул эксперт.

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