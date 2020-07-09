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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 170 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

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              Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 170 человек   9 июля 2020, 08:36
              Фото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Оксана Борисова

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              «Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий?

              Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в среду пожаловался на Иран, отказавшийся от диалога с Киевом по компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев. «Мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», – сказал Енин Би-би-си. «Искренне надеемся, что иранская сторона все же под воздействием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс», – заключил замминистра.

              Как известно, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что его силы ПВО сбили самолет по ошибке, так как приняли его за американскую крылатую ракету. В ночь на 8 января иранские войска ожидал нападения США, обе страны тогда оказались на грани войны после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Хотя в катастрофе был сбит украинский самолет, собственно украинцев на борту было немного – 11 человек, в основном члены экипажа. Больше всего своих граждан потеряли тогда сам Иран и Канада (81 и 57 пассажиров), причем среди канадцев также преобладали этнические иранцы.

              «Прежде чем пенять на Иран, Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет, – сказал газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров. – Даже признав свою вину и участвуя в переговорах по компенсации, Украина потом передумала и снова отказалась признавать вину. Родственники погибших россиян не получили достойной компенсации, в отличие от семей погибших граждан Израиля. Сейчас происходит зеркальная история для Украины».

              «Украинская сторона бежит впереди паровоза, потому что только после обвинительного акта стороны приступают к разговору о компенсации. Нужно дождаться завершения расследования», – добавил Гусаров. Он напомнил, что только после этого принято определять размер компенсации.

              Кстати, до сих пор Исламская республика игнорировала одну только Украину, не отказываясь вести переговоры с другими пострадавшими странами. Так, еще в конце июня МИДы Ирана и Канады договорились начать переговоры о возмещении ущерба, а Иран при этом пообещал ускорить отправку бортовых самописцев во Францию для расшифровки. Расшифровка, как ожидается, начнется 20 июля и продлится до пяти дней.

              Однако на прошлой неделе МИДы всех пострадавших стран, – а это не только Украина и Канада, но и Британия, Швеция, Афганистан, – заключили меморандум о совместном ведении переговоров с Тегераном о компенсации. При этом право говорить от имени всей группы получил именно Киев. Так что вести диалог с украинцами иранским аятоллам, видимо, все же придется.

              Иначе, грозится Украина, сторонам придется встретиться в суде. Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться в международный суд, если Тегеран не выполнит свои обязательства. В минувший понедельник его подчиненный, все тот же замминистра Енин уточнил, что речь идет про Международный суд ООН. Чиновник добавил, что решение по этому поводу Киев еще не принял и тут же, противореча самому себе, добавил: «С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придется пойти в суд ООН» (цитата по РИА «Новости»).

              Напомним, Зеленский еще в феврале сообщил, что Тегеран предложил компенсацию по 80 тысяч долларов за каждого погибшего, но президент Украины счел сумму недостаточной и отказался.

              «Если бы Иран участвовал в Монреальской конвенции 1999 года, то размер компенсации вообще был бы не ограничен. Но поскольку Иран подписывал только старую Варшавскую конвенцию 1929 года, то 80 тысяч долларов – это более чем достаточно», – пояснил газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. По мнению эксперта, руководство Украины блефует и дело вряд ли дойдет до международного суда, ведь в таких случаях процесс может растянуться на 10 лет.

              Согласно конвенции, в суд подает не государство, а конкретные пострадавшие – например, родственники погибших, пояснил эксперт.  «Если потерпевшую сторону в лице украинцев, канадцев, афганцев, англичан не устроит размер предложенной Тегераном компенсации, то им нужно обращаться в суд по месту происшествия, то есть в иранский суд. Тогда размер компенсации определит этот суд», – пояснил эксперт. 

              Однако, если истцам неудобно ехать в Исламскую республику, они могут обратиться в канадский или в украинский суд, который сам вынесет вердикт и отправит свое решение для исполнения в Иран. Правда, если суммы явно завышены, то такие вердикты вряд ли будут исполняться, добавил Капустин. «А пока вопрос не решен, Киев может лишь вести переговоры с Тегераном. В международный суд он подавать не имеет права», – добавил он.

              Несмотря на всю свою закрытость, Исламская республика вряд ли хочет себе лишних осложнений, которых у страны и без того хватает, полагает юрист. «Было ясно с самого начала, что Иран готов договориться. Он сразу предложил конкретную сумму компенсации и не стал делать уклончивых заявлений, типа «оставляем за собой право оценить ущерб» и так далее, – заметил Капустин.

              Политолог Маис Курбанов напомнил, что после признания вины за сбитый самолет Иран сразу объявил о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в соответствии с международным законодательством. «Иран тогда объявил на весь мир, что готов выплатить за каждого погибшего 80 тысяч долларов. Но Украина потребовала чуть ли не по миллиону. В итоге переговоры Тегерана с Киевом зашли в тупик», – сказал Курбанов газете ВЗГЛЯД.

              «Как известно, в данный момент Иран испытывает сильное внешнее давление. Для этого давления, в числе других факторов, американцы используют и Украину. В Тегеране прекрасно понимают, что Киев на самом деле не заинтересован в компенсации. Вместо этого он выполняет политический заказ. Если завтра Иран согласится заплатить по миллиону долларов, Киев скажет, что и этого мало и потребует пять миллионов. Этот торг будет тянуться постоянно. Украинцы не успокоятся, потому что главное для них – не деньги, главное – очернить Иран в глазах мирового сообщества», – подытожил Курбанов.

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