Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

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17 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

Грозные пушки советских линкоров так и не смогли проявить себя в настоящем морском боюФото: Алексей Межуев/ТАСС
Дискуссии о Великой Отечественной продолжаются и после юбилея Победы. Один из наиболее острых споров ведется о том, какую роль сыграл в этой войне советский Военно-морской флот. Радикальная точка зрения гласит, что ВМФ проявил себя как бесполезная и очень дорогая игрушка. Что реально дал флот в борьбе с немцами и их союзниками? Мог бы он дать больше? Эти вопросы имеют значение даже сегодня. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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              Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

              Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – Эрмитажу   17 мая 2020, 15:14
              Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
              Текст: Николай Стороженко

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              В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности?

              Новости с Украины нередко образуют причудливые пары. Об одной из таких пар хотелось бы поговорить сегодня – уж больно хорошо они друг друга дополняют. 

              Поздно вечером 15 мая стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский не только продлил запрет на работу ряда российских сайтов и соцсетей (запрет введен его предшественником в 2017 году), но и значительно расширил действие запрета. Согласно новому указу президента, трехлетние санкции введены в отношении более 20 российских научных и культурных учреждений. В их число попали МГУ, Эрмитаж, Институт востоковедения РАН, Институт археологии РАН.

              А уже на следующий день, словно бы боясь потерять в борьбе с Зеленским звание главного русофоба Украины, известная националистка Ирина Фарион объявила борьбу детскому сырку «Машенька»: «Не будем машами – мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, а машам место в раше». 

              «Больше всего я рад за Эрмитаж»

              Под санкции угодили также научные центры и музеи, находящиеся в Крыму (Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Институт археологии Крыма РАН и прочие), что уже несколько отдает шизофренией. Ведь с точки зрения Киева, Крым – это территория Украины. А большинство перечисленных в указе организаций образованы в 2014 году либо позже лишь формально. Тот же Институт археологии Крыма РАН прежде был Крымским филиалом Института археологии НАН Украины. 

              Шесть лет назад, после возвращения Крыма в состав России и референдумов в Донецке и Луганске, Киев начал давить на вузы, оказавшиеся на неконтролируемых территориях, и стимулировать их к переезду на Украину. К примеру, Донецкая юридическая академия перебралась в Кривой Рог. Однако в случае с Институтом археологии такой переезд был бессмысленным и означал бы добровольную ликвидацию. Учить будущих полицейских можно и в Кривом Роге. А вот заниматься археологией Крыма можно только в Крыму.

              Официальная причина, по которой МГУ, Эрмитаж и прочие организации попали под санкции – их контакты, работа, совместные проекты с крымскими музеями и вузами. Практически одновременно с публикацией указа Зеленского в Facebook появился пост Сергея Мокренюка (начальник управления по вопросам «Автономной республики Крым» и Севастополя министерства реинтеграции Украины). Он заявил, что над перечнем организаций, попавших в президентский указ, работало его управление: «Мы возились с этими учреждениями день и ночь, несколько месяцев искали доказательства их деятельности, полные реквизиты. Больше всего я рад за Эрмитаж. Верю, что наши коллеги в МИД как следует отработают [вопрос санкций] в ЕС и США. Теперь мы должны говорить с иностранными партнерами про поддержку Украины и введение ими санкций против российских музеев, которые разрушают украинское наследие в Крыму».

              В МГУ уже успели отреагировать на указ Зеленского. Мол, ответных санкций в отношении абитуриентов с Украины мы не вводим и приглашаем их на виртуальный день открытых дверей. «А что касается научных контактов с Украиной, то они не особенно пострадают, поскольку их немного».

              Однако, судя по словам чиновника из украинского Минреинтеграции, научной работой с Украиной дело может не ограничиться. Цель – максимально ограничить международные контакты всех российских организаций, кто так или иначе работает с Крымом.

              Именно поэтому украинский чиновник прямо-таки выпрыгивает из штанов от радости по поводу Эрмитажа. Ведь среди прочих попавших под санкции Эрмитаж – едва ли не главный представитель русской культуры и русского наследия в мире. Эрмитаж – это постоянные зарубежные выставки, два европейских представительства (Италия и Нидерланды). И пока сложно сказать, отразятся ли украинские санкции на их работе.

              Они не умеют даже воровать

              На Зеленского уже посыпались обвинения в том, что он умудрился переплюнуть даже Порошенко. Тот, конечно, запретил на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс», но до того, чтобы строить козни Эрмитажу и МГУ, все же не додумался. Но в данном случае дело скорее не в фигуре того или иного украинского президента. 

              Упомянутый выше чиновник Мокренюк пришел в Минреинтеграции Украины недавно. Хотел отличиться – и придумал как именно. Такие люди безошибочно чувствуют, куда дует бюрократический ветер. Есть спрос на русофобию – значит, будет русофобия. Ура-ура, целый Эрмитаж удалось подвести под санкции. 

              В пылу борьбы эти люди давно забыли название собственного министерства. Санкции – против Эрмитажа или МГУ – никак не помогут Киеву вернуть Крым в состав Украины. И даже санкции против крымских музеев и вузов не помогут. Но все эти люди изначально занимались не тем, чем предписывают им заниматься должностные инструкции их министерств. Есть, так сказать, неофициальные инструкции и неофициальная табель о рангах.

              Украинская госслужба уже давно руководствуется не критерием профессионализма, а «патриотизма». То есть весьма специфического извода националистической идеологии. Носишь вышиванку и посвящаешь несколько месяцев работы целого управления тому, чтобы найти реквизиты двух десятков российских организаций – значит, ты молодец, ценный кадр и тебя стоит держать в обойме.

              В этом смысле автор идеи с преследованием российских музеев может быть спокоен: такой бриллиант в портфолио гарантирует ему работу на госслужбе до пенсии. 

              Собственно, тем же самым занята и вторая героиня нашего материала. Когда-то Ирина Фарион даже была депутатом Верховной рады. В постмайданное время по ряду причин выпала из обоймы, но не оставляет надежд вернуться во власть. Этой осенью на Украине состоятся выборы в местные советы, так что самое время начинать борьбу с детским творожком. Ведь слово «Машенька» – это ведь тоже признак русской культуры, простой маркер причастности к большому Русскому миру. Так и в Средней Азии борются с русскими окончаниями фамилий – стремясь уничтожить признаки русской культуры в принципе.

              В целом же эти примеры говорят нам о том, что после Майдана в украинскую власть действительно пришло новое поколение управленцев. Прежние шли во власть, чтобы создать и оседлать некие теневые схемы и/или потоки, стать получателями коррупционной ренты. Теперь же там растет количество персонажей, неспособных даже на это. Им приходится делать основным содержанием своей «работы» русофобию, выдаваемую ими за патриотизм. Просто ничего иного они не умеют.

              Чиновник разработал документ, который никак не поможет вернуть Крым Украине – поскольку это в принципе не в его силах. Зато документ подвел под санкции Эрмитаж, а это получше, чем какой-то там Крым. 


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