Кто подсадил Америку на наркотики Киргизам предложили отказаться от русского Русский язык в Киргизии предложили лишить статуса официального и «не сидеть с ним, как привязанная собака». С такой инициативой выступил Садирдин Торалиев – член конституционного совещания страны, созданного для реформы основного закона. Будут ли последствия у таких призывов?

