  • Новость часаИз России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Путин призвал учить детей думать, а не нажимать на кнопки
    Трамп одобрил новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    20 ноября 2025, 08:56 • Общество

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране.

    В среду министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцам СВО, оказываемых через цифровые сервисы и МФЦ. Об этом было заявлено по итогам межведомственного совещания по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО.

    «Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, насколько реально регион заботится о своих ветеранах», – отметил министр, подчеркнув, что есть субъекты, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.

    Кроме создания рейтинга, Белоусов дал поручение по поводу участия региональных администраций «в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ». Министр напомнил, что в прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в спецоперации в электронном виде. Услугой воспользовалось уже более трех млн человек. С мая этого года, напомнил глава Минобороны, ведется работа по «организации проактивного предоставления льгот».

    «Сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд», – пояснил Белоусов. Как рассказала в ходе совещания замминистра обороны Анна Цивилева, с мая через портал «Госуслуги» было сформировано более 600 тыс. справок. В свою очередь, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о созданном на «Госуслугах» отдельном разделе обо всех мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей.

    «Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации, для того чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно – полностью в беззаявительный», – отметил он.

    В марте этого года президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО. Губернаторы Московской и Рязанской областей Андрей Воробьев и Павел Малков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявили, что России необходимо масштабировать два ключевых направления поддержки ветеранов спецоперации: создание комплексных реабилитационных центров и адаптацию жилья для военнослужащих с инвалидностью.

    «Важно, что поручение о рейтинге направлено на обеспечение полного объема мер поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством для участников СВО, ветеранов операции и членов их семей», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Эксперт отметил, что существует значительное количество законодательных актов, и ключевой вопрос – их практическая реализация на местах. «Участники СВО выполняют свой долг с риском для жизни. Государство обязано сделать все необходимое, чтобы они и их семьи получали социальную поддержку в максимальном объеме. Для этого необходима объективная оценка работы глав регионов», – подчеркнул он.

    Коротченко также предложил учитывать в рейтинге доступность качественного высшего образования для детей участников специальной военной операции. «Речь идет о бесплатном обучении не только в военных вузах, но и в лучших гражданских университетах России», – уточнил он.

    «Появление такого рейтинга особенно значимо для меня не только как для участника СВО, но и в контексте поддержки боевых товарищей», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

    «Решение Белоусова абсолютно верное и своевременное. Рейтинг будет стимулировать регионы выполнять поручения президента по поддержке участников СВО и подразделений, связанных с конкретными регионами. Он установит четкие критерии, мотивирующие губернаторов активно помогать военнослужащим», – заявил общественник.

    Особое внимание Григорьев уделил необходимости учета региональной специфики: «Бюджетная обеспеченность субъектов различается. Москва с ее финансовыми возможностями может выделять больше средств на помощь не только своим подразделениям, но и участникам СВО из других регионов. Поэтому в рейтинге важно показать, насколько эффективно региональные власти используют имеющиеся ресурсы. Это обеспечит справедливость оценки – чтобы не получилось, что некоторые регионы показывают лучший результат исключительно за счет большего объема финансирования».

    «Несмотря на региональную специфику, интегральные показатели формируются на основе доверия людей.

    Как это работает, можно посмотреть в указе президента "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации". В конечном счете, граждан будут опрашивать об удовлетворенности созданием условий для оказания помощи и решением их проблем», – пояснил политолог Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, такие рейтинги «воспринимаются как элемент соревновательного процесса». «Над ними работают команды, а не отдельные лица. Эти команды амбициозны и стремятся достичь наилучших результатов. Однако главная задача рейтинга – выявление эффективных практик и их оперативное распространение на все регионы», – заключил эксперт.

