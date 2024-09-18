Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации

Tекст: Александр Гулин

В небе спецоперации вот уже около года господствуют два типа беспилотников: БПЛА-камикадзе (например, знаменитый «Ланцет») и FPV-дроны. Это аппараты легкого класса, они запускаются с полевых позиций иногда прямо в лесу. Тем не менее они позволили создать сплошную зону поражения в десяток километров по обе стороны от линии боевого соприкосновения (ЛБС).



Тяжелые БПЛА самолетного типа аэродромного базирования в последнее время почти исчезли из новостных лент. Например, еще в 2022 году ВС РФ уничтожили почти весь парк БПЛА ВСУ «Байрактар», а ударное применение его российского аналога, БПЛА «Иноходец», упоминалось в Telegram-канале МО РФ последний раз в феврале 2023 года.

Сегодня официально известно примерно о тридцати случаях применения «Иноходца» в зоне СВО. И практически все эти случаи по времени относятся к первым месяцам спецоперации. Уже летом 2022-го информации о применении ударных дронов с российской стороны стало гораздо меньше, что прямо указывало на снижение интенсивности их использования.

Вместе с тем все больше появлялось сведений о применении противником мощных средств противовоздушной обороны – восьмиметровый беспилотник для них являлся хорошей мишенью. В этих условиях целесообразно было ограничить применение подобных аппаратов. Казалось, аппараты данного класса в целом уже уходят в историю.

Однако внезапно в понедельник Минобороны сообщило, что «в результате нанесенного расчетом БПЛА «Иноходец» ВС РФ ракетного удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника». Таким образом, «Иноходец» эффектно вернулся в зону боевого применения. Чем это было вызвано?



Все дело в том, что в Курской области в последнее время сложилась совершенно иная оперативно-тактическая ситуация, чем в других местах боестолкновений ВС РФ и ВСУ. Прорвавшаяся на российскую территорию группировка противника понесла крупные потери в живой силе и технике. И самое главное, фактически осталась без зенитно-ракетного прикрытия, после того как по системам украинской ПВО в очередной раз «отработали» российские «Искандеры».

В таком свете применение тяжелых ударных беспилотников не выглядит удивительным. Вписывается в данную концепцию и упоминание об использовании «Иноходцев» в Черном море, где они уже не раз уничтожали также лишенные поддержки ПВО украинские беспилотные катера.

«Иноходец» пошел в серию изначально под заводским наименованием «Орион». При общей длине в восемь метров и размахе крыльев в шестнадцать метров он мог находиться в полете около суток, развивая скорость до 180 км/ч и поднимаясь при этом на максимальную высоту в 7500 метров.

Обкатку «Орион» прошел в сирийских песках. Отлично показала себя система автоматики – беспилотник самостоятельно взлетал, садился, заруливал в ангар, а в случае внештатной ситуации мог сам завершить полет и вернуться на базу. Все это создало условия для появления разведывательно-ударного преемника БПЛА под названием «Иноходец-РУ». Его приняли на вооружение в 2020 году.

«Иноходец» относится к классу ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо различных видов вооружения он может использовать оптико-электронные станции и системы слежения, оснащенные как дневными, так и ночными «окулярами», тепловизорами, а также лазерными дальномерами.

У БПЛА-камикадзе и FPV-дронов, при всех их преимуществах, имеются и существенные недостатки. Камикадзе, как следует хотя бы из названия, – одноразовые аппараты. Да, они дешевле, но могут и промахнуться, вовсе не долететь до цели. FPV-дроны работают на небольшом расстоянии и относительно короткое время хотя бы в силу размеров – у них просто недостаточная мощность и энерговооруженность. Ну и, конечно, и камикадзе, и FPV требуют поддержки в виде разведки и целеуказания. Они не работают самостоятельно. Зато тяжелые ударные аппараты самолетного типа, такие как «Иноходец», хороши при других условиях и обстоятельствах. Они ведут разведку самостоятельно и способны тут же при необходимости применить находящееся на борту оружие.

Под фюзеляжем и консолями крыльев могут крепиться управляемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50. Заявленная грузоподъемность позволяет беспилотнику использовать и осколочно-фугасные бомбы типа ОФАБ-100-120. БПЛА способен «отработать» по цели и различными ракетами. Так, например, на основе противотанкового «Корнета-Д» российскими специалистами был создан боеприпас класса «воздух-поверхность», получивший название Х-БПЛА и способный поразить цель на расстоянии около десяти километров, чему способствует система наведения с помощью лазерных лучей.

Благодаря значительной высоте, дальности и продолжительности полета «Иноходец» может обозревать огромные площади и залетать на сотни километров в глубину расположения противника. Если при этом у противника отсутствует сколько-нибудь эффективные средства ПВО – именно «Иноходец» становится идеальным инструментом для поиска и уничтожения вражеской боевой техники.

