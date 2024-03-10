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    10 марта 2024, 16:20 • Общество

    Охота на украинские ЗРК вышла на новый уровень

    Эксперты указали на новый уровень работы российской разведки при уничтожении ПВО ВСУ

    Охота на украинские ЗРК вышла на новый уровень
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Нет слов» – так западные эксперты оценили уничтожение российскими военными комплексов ПВО ВСУ под Покровском в ДНР. При этом на Украине и на Западе продолжается спор о том, какие именно комплексы были ликвидированы – ЗРК Patriot или С-300. Однако эта дискуссия становится вторичной на фоне той колоссальной работы, которую провела отечественная разведка во время охоты на ЗРК противника.

    Министерство обороны России в субботу сообщило об уничтожении ракетами ОТРК «Искандер-М» ЗРК С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики. На видео, снятом российским дроном-разведчиком и опубликованном в Telegram-канале ведомства, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    Между тем вскоре в ходе анализа представленных кадров было установлено, что уничтоженными оказались не только С-300, но и ЗРК Patriot американского производства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. По имеющимся данным, речь может идти о ликвидации нескольких установок.

    Вскоре о схожей информации сообщили и украинские СМИ. Утверждается, что машины располагались в 50 км от линии фронта. При этом издание «Страна» пишет, что «для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают КАБы, системы ПВО ВСУ вынуждены перемещать к линии фронта, из-за чего они попадают в зону поражения».

    Украинские военные эксперты на этом фоне заговорили о предательстве в рядах армии, поскольку, по их мнению, кто-то из военных ВСУ мог известить российских солдат о маршруте передвижения ЗРК Patriot. Военный специалист по связи Сергей Бескрестный, известный как Сергей Флэш, также прокомментировал уничтожение ЗРК.

    По его словам, таких «бродячих» комплексов мало, поэтому для ВС РФ устранить проблему очень легко. Флэш подчеркнул, что после этого «в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», поскольку случайно обнаружить Patriot за 50 километров от фронта с беспилотника невозможно, а при их перемещениях соблюдаются серьезные меры предосторожности. Обозреватель Forbes Дэвид Экс указал, что «в результате одной катастрофы» ВСУ лишились до 13% пусковых установок Patriot.

    Раскритиковал действия украинских военных и немецкий журналист Юлиан Репке. На своей странице в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что ВСУ разместили комплексы слишком близко – «менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга». Причем установки находились там достаточно долго, что позволило ВС РФ навести и запустить ракеты. «Нет слов», – заключил Репке.

    В российском экспертном сообществе считают, что ликвидация столь важной цели стала возможной благодаря слаженной работе разведки, а также сокращению времени на анализ поступивших данных. Более того, утрата комплексов Patriot (если эта информация официально подтвердится) нанесет серьезный удар по имиджу Вашингтона.

    Ситуация отлично иллюстрирует, насколько существующая стратегия «по охоте на ЗРК» рабочая, убежден военный эксперт Борис Рожин. «Генштаб ее вообще никак не комментирует, предпочитая молча делать свое дело. Но стратегия работает. Отсюда и большое количество видео с ликвидацией советских и западных комплексов», – пишет он в своем Telegram-канале.

    Аналитик также напоминает: «В последние недели поступали сообщения от наших пилотов, указывающих на активную работу комплексов ПВО по самолетам, сбрасывающим ФАБы с УМПК. Противник это сопровождал медийной кампанией с фейковыми заявлениями про сбитые Су-34, которые даже на Западе опровергли».

    «Лучшая реакция на эти отзывы с фронта и пропаганду противника – уничтожение комплексов, которые вели обстрел наших самолетов и якобы их сбивали в пропагандистских агитках. А тут такой удар наотмашь в самую «мякотку», – указывает эксперт. По мнению Рожина, наводчиков и ракетчиков, уничтоживших ЗРК, стоит представить в госнаградам. «Ну и операторов Генштаба, которые поставили противника в такую ситуацию, когда он вынужден рисковать крайне дорогими западными ЗРК, чтобы спасти ситуацию на фронте», – добавил аналитик.

    «Как бы то ни было, стоит отметить два важных момента. Во-первых, у нас серьезно увеличились возможности аэроразведки. Несмотря на противодействие РЭБ, мы можем наблюдать за противником на удалении нескольких десятков километров от ЛБС. И обеспечивать качественный объективный контроль», – написал в своем Telegram-канале Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Во-вторых, время прохождения команды на пуск высокоточных ракет кардинально сократилось. Бьем ПВО чуть ли не на марше. Я сомневаюсь, что эти машины часами стояли на одном месте и ждали, когда по ним прилетит. А значит, решение принималось в максимально сжатые сроки. Как и должно», – подчеркнул военкор.

    О том, что уничтожение комплексов ПВО на марше, это показатель качественного улучшения разведки в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД и военный эксперт Александр Бартош. «Вероятнее всего, мы видим комплексную работу нескольких типов разведки, среди которых агентурная, радиоэлектронная и воздушная. Именно такая командная работа и позволила добиться успеха», – поясняет он.

    «Также в данном случае уместно говорить об уменьшении времени на принятие решений. Комплекс Patriot способен довольно быстро выехать на позицию, отстреляться и покинуть локацию. Наше военное командование, судя по всему, получив координаты базирования машины, оперативно проанализировало данные и отдало приказ об уничтожении цели», – рассуждает собеседник.

    «Так или иначе, утрата комплексов станет серьезной потерей для обороноспособности ВСУ. Во-первых, у противника не так много таких машин. И ликвидация установки значительно оголит противоракетную и противовоздушную оборону украинской армии. Во-вторых, стоимость этих комплексов, скажем прямо, немаленькая. Так что закупить их будет непросто», – полагает аналитик.

    В свою очередь американист Малек Дудаков в личном Telegram-канале отмечает, что вероятное «уничтожение Patriot на Украине является очень сильным ударом для военной машины США». «Американская ПВО все последние месяцы работает в режиме перегрузки. Пентагону пришлось спешно отправить шесть батарей Patriot на Ближний Восток – для защиты своих баз», – указывает он.

    «Небо над США одновременно защищают 60 батарей Patriot, и их с дежурства не снимают. Поэтому Пентагон был вынужден отправить одну батарею из Японии в Европу – на восполнение немецких систем, которые были потеряны на Украине»,

    – поясняет аналитик. По данным американиста, на производство одной лишь батареи, стоимость которой составляет порядка одного миллиарда долларов, требуется несколько лет. «Ракеты стоят по четыре миллиона долларов каждая. И спускаются они на сбитие копеечных дронов. И хотя США смогли нарастить число изготавливаемых боезарядов до 500 единиц в год, такой годовой запас можно истратить на Украине за пару суток», – акцентирует Дудаков.

    Он также напоминает, что около года назад российские военные повредили один из комплексов Patriot под Киевом, и выражает уверенность в том, что запас ракет для установок у ВСУ также подходит к концу. «Новые батареи на Украину уже вряд ли поставят – они слишком дефицитный товар. И потеря Patriot станет мощным аргументом для изоляционистов в США, требующих больше ничего на Украине не прожигать», – уверен Дудаков.

    При этом сама по себе дискуссия о том, какие именно ЗРК были уничтожены под Покровском – вторична. Главное, что охота на украинские комплексы ПВО вышла на новый уровень. «Это позволяет нам активнее использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям противника, не опасаясь ответных действий», – добавляет в заключение Александр Бартош.

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