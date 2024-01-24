Ранее сообщалось , что хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене с требованием в течение месяца покинуть страну.

Американские военные считают, что ракеты представляли «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям» и уничтожили их «в целях самообороны».

Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

Фермеры стали новой угрозой для европейских властей Европейские аграрии столкнулись с пренебрежением со стороны собственных властей. В столь сложный период, когда цены на дизель за два года резко выросли, когда их лишили российских удобрений, власти решили закрыть свои финансовые дыры за счет своих же фермеров. Однако работники сельского хозяйства не дают себя в обиду. Подробности Перейти в раздел

Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности Перейти в раздел

Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость Париж и Берлин поссорились из-за объемов помощи Украине. Германия обвинила Францию в недостаточной поддержке ВСУ. Спор произошел на фоне непропорционально малого вклада некоторых членов ЕС в поддержку Украины, многократных призывов ФРГ вооружаться в ближайшие годы и отсутствия в США консенсуса по вопросу финансирования Киева. Чем вызваны разногласия европейцев и какие опасения они скрывают? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

Когда Германия выйдет из ЕС Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

Покушение Зеленского на русские земли Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия? Перейти в раздел