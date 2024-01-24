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    24 января 2024, 06:20 • Общество

    США уничтожили в Йемене две баллистические ракеты хуситов

    Две противокорабельные баллистические ракеты уничтожены в ходе удара США по подконтрольной хуситам территории

    Tекст: Денис Тельманов

    США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив на подконтрольных хуситам территориях две баллистические ракеты, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США.

    «24 января примерно в 02:30 (мск) силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов», – приводит ТАСС заявление командования.

    Американские военные считают, что ракеты представляли «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям» и уничтожили их «в целях самообороны».

    Ранее сообщалось, что хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене с требованием в течение месяца покинуть страну.

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