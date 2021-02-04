Как Россия избежала коронавирусного безумия

Примерно год назад мир заговорил о пандемии COVID-19 – человечество оказалось перед угрозой нового вируса. До сих пор во многих странах Европы действуют жесткие ограничительные меры, буксует вакцинация населения. Россия же, напротив, разработала несколько эффективных вакцин и уже практически вернулась к обычной жизни. Как отечественной медицине удалось справиться с ситуацией лучше, чем странам Запада?

«Нужно выдвигать разработчиков российских вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе и на присуждение Нобелевской премии. Я думаю, у нас есть все основания, чтобы это сделать», – уверен замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Своим предложением ученый поделился на круглом столе «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения», который прошел в четверг на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Горелов отметил – мировая медицинская наука, опираясь на опыт коронавирусного 2020-го, пришла к выводу, что обуздать пандемию можно лишь сформировав коллективный иммунитет. Причем иммунитет, не приобретенный естественным путем, как полагали некоторые эпидемиологи на заре пандемии, а поствакцинальный: чем больше привитых, тем меньше вероятность, что мир захлестнет очередная волна заболевания. И в этом смысле Россия оказалась в авангарде.

«Бесспорно, ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин – от классической, которая разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова, до инновационных – векторных из Института имени Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в новосибирском «Векторе», – подчеркнул Горелов. – У врачей есть выбор: они могут назначить пациенту вакцинный препарат, учитывая его индивидуальные особенности».

Напомним, что массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала в России 18 января. Прививка делается бесплатно и на добровольной основе. Используется препарат «Спутник V» (он же «Гам-КОВИД-Вак»), первый из зарегистрированных в России, и поставляемый еще в 17 стран мира. В конце декабря Минздрав дал добро на использование «Спутника» для тех, кто старше 60 лет. В октябре прошлого года президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину – «ЭпиВакКорона». Препарат уже вошел в гражданский оборот. Также глава государства сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

Свежие новости о ходе апробации «ЭпиВакКороны» для групп риска сообщила на круглом столе Татьяна Непомнящих, и.о. зам гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству новосибирского ГНЦ «Вектор». «В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на ста добровольцах возрастной группы «60+», – рассказала Непомнящих. – Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь».

По словам сотрудницы «Вектора», разработчики «ЭпиВакКороны» рассчитывают, что препарат будет обеспечивать иммунитет в течение года. «Такой результат получился благодаря нашему опыту разработки других вакцин по аналогичной технологии», – сказала Непомнящих.

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Представители разработчиков объяснили, в чем состоят различия препаратов. «Спутник V» – векторная вакцина (создана на основе аденовируса, в геном которого вставлен вектор, то есть фрагмент белка вредоносного вируса, в данном случае – COVID-19). «ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

И наконец, третий препарат, который сейчас на подходе, можно назвать классической вакциной, подобной тем, что создавались еще в конце 1950-х, пояснил представитель разработчика – заместитель гендиректора ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Константин Чернов. «Мертвые вирусные части уже не способны нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета. Кроме этого, в вакцине не содержится больше ничего», – сказал ученый.

По словам Чернова, за месяцы пандемии его коллеги из Чумаковского центра очень хорошо провели тяжелую, но рутинную работу: «Специалисты собрали около 600 образцов из «красной зоны», затем обрабатывали в лаборатории. Эти люди совершили подвиг.

Могут ли они рассчитывать на Нобелевскую премию? Думаю, они однозначно заслуживают государственных наград России».

Важной, но уже рутинной, поставленной на поток, работой можно назвать и вакцинацию населения. «Процесс идет поступательно. Мы заранее подготовились к старту – подготовили все документы: как принимать партии препарата, как хранить, как информировать о механизме его действия. Мы с самого начала очень большое внимание уделили обучению медперсонала, четко рассказали об этапах вакцинации», – перечислила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина. Она напомнила, что на базе НМЦ терапии и профилактической медицины работает Центр дистанционного консультирования по вопросам вакцинации.

Кроме того, Драпкина сама озвучила краткую памятку для тех, кто собирается идти в прививочный кабинет (а это обязательно должны быть люди старше 18 лет). Так, вакцинация противопоказана людям с тяжелыми аллергическими реакциями, острыми воспалительными заболеваниями, тяжелыми обострениями неинфекционных болезней. В последующие три дня после инъекции нельзя заниматься спортом, употреблять алкоголь и мочить место инъекции. Тем же, кто еще не привит, не следует манкировать уже привычными мерами предосторожности: маски, перчатки, социальная дистанция.

О том, как массовые прививки вкупе со строгим соблюдением масочного режима заставляют коронавирус отступать, участникам круглого стола рассказал Денис Паслер, губернатор Оренбургской области. Этот регион, по оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, стал одним из лучших по вопросам организации вакцинации. «Из 5 тысяч «ковидных» коек, которые были созданы ранее, у нас сегодня заняты 1,7 тысяч. В области открыты 63 прививочных пункта, более 15 тысяч жителей региона получили первый компонент вакцины, более двух тысяч – второй, – сообщил губернатор. – Сохраняется режим ограничительных мер, особенно это касается группы «65+».

Именно потому, что российская система здравоохранения еще до вспышки ковида приняла необходимые меры санитарной безопасности, удалось отсрочить появление первых заболевших на два месяца, в свою очередь констатировал Горелов.

«Мы помним, что был масочный кризис. Оперативно была перестроена работа. В день требовалось 15 млн масок, а производилось только 500-600 тысяч. Сейчас же этот показатель даже перевыполнен – производится 30 млн масок в день», – рассказал Виталий Хоценко, глава Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. Он отметил – благодаря хорошо налаженному мониторингу, удалось обеспечить медиков всем необходимым – от лекарств до средств индивидуальной защиты, антисептиков, защитных костюмов.

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«Мы начали с нуля, но еще до пандемии была разработана система диагностики – и это не только тест-системы ПЦР, но и тесты, которые позволили выявить бессимтомных заболевших, – подчеркнул Горелов. – Самое важное: для создания отечественной вакцины России не понадобились импортные компоненты».

Не менее, если не более важно, что удалось быстро наладить информирование россиян о том, что такое СOVID, и как от него беречься, отметил Анатолий Курманов, администратор проекта Министерства цифрового развития России по внедрению единой цифровой платформы обратной связи. Он напомнил, что информационный центр по коронавирусу, о котором упоминала Драпкина, удалось развернуть за три дня. Свою роль сыграла цифровизация госуслуг, которой власти начали заниматься в 2017-18 годах, заметил Курманов. «Мы были единственной страной, которая в таком объеме занималась вывозом своих соотечественников, которые оказались за рубежом. И здесь были задействованы интернет-порталы и сервисы, – рассказал представитель Минцифры. – Я отлично помню, как наш министр Максут Шадаев со своими заместителями сутками сидели в чатах с российскими туристами, объясняя как и что сделать, где заполнить электронное заявление, чтобы получить материальную помощь и организовать вывозные рейсы».

В том, что россияне не поддались массовой панике, также велика заслуга не только властей, но и самих эпидемиологов и медиков, полагает глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Сейчас мы видим, что в Европе разворачивается какое-то «штаммобесие».

Сегодня основной задачей европейского вирусолога является – доказать, что новый штамм уж точно наконец-то нас всех прикончит и поэтому ограничения снимать нельзя никогда. Это носит характер безумия, – заметил эксперт. – То, что Россия избежала этого безумия, это очень здорово и для экономики, и для морального самочувствия людей и вообще для нашего с вами общего будущего».

То, что наши вирусологи не подвержены «штаммобесию» – это одно из пяти важных преимуществ России в борьбе с ковидом, полагает аналитик. Второй момент, который выделил Кузнецов – одновременная разработка нескольких вакцин на «всех известных человечеству вакцинных платформах», традиционной, векторной и т.д.

«Третье преимущество – невиданный в мире уровень научной дискуссии среди врачей, обсуждение большого количества подхода к заболеванию. Российская медицинская школа продемонстрировала, что она жива», – указал эксперт ЭИСИ. Четвертая сильная черта – хорошее состояние отечественной биофармацевтики, что позволило наладить производство российских вакцин из наших же материалов. «И у нас нет дефицита вакцин, как в Европе», – добавил Кузнецов. Пятое – быстрое создание инфраструктуры ковид-медицины: построены новые больницы, в старых появились коронавирусные отделения, подготовлены медики-специалисты и администраторы.

«Наконец, верно было сказано о рутинной работе, – указал Кузнецов. – Абсолютно все развитые страны и большая часть неразвитых относились к пандемии как к уникальной ситуации, к ЧП, как будто забыв весь тот опыт, который человечество накопило в ходе великих эпидемий прошлого. Если весь мир шел вслепую, на ощупь, то для российских организаторов здравоохранения, для российских ученых и врачей, это был тяжелый, героический повседневный труд. Это, пожалуй, самое главное, почему мы эту ситуацию прошли лучше, чем многие другие развитые страны».

В то же время наши европейские соседи уже не рассчитывают справиться с пандемией при помощи западных вакцин от Pfizer и Moderna, добавил Кузнецов. «В спешном порядке Европа разворачивает и пропагандистские свои механизмы, и даже промышленные механизмы, для того, чтобы сказать – у русских все-таки получилась хорошая вакцина, они молодцы, давайте и мы ее тоже попробуем», – отметил эксперт.

Подвела итоги круглого стола его модератор – директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира: и России удалось с ним справиться достаточно успешно на базе отечественной медицинской науки. Эта база позволила нашей стране ввести в промышленное производство даже не одну, а целых три различных вакцины», – отметила эксперт.

«Любой кризис, если он приходит на подготовленную заранее почву, дает возможности для роста. Для нашей страны это прежде всего – медицинские и цифровые технологии», – напомнила Кислицына.

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