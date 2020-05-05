Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые даже в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области - репортаж газеты ВЗГЛЯД.

«Витражные окна... Эх, как дорого они нам дались!», - в голосе предпринимателя Дмитрия Кухто слышны нотки гордости. Возможно, он улыбается, этого не видно - лицо молодого человека скрывает одноразовая маска.

Окна в будущей пиццерии и правда хороши - это даже не окна, а настоящая прозрачная стена, через которую видно маленькую аккуратную улочку с тротуарами, выложенными желтой плиткой, небольшие дома со старыми крышами, расцветающие в палисадниках цветы. Улочка ведет с железнодорожного вокзала Зеленоградска (Калининградская область) к морю - до него всего метров 100. В обычное время по ней вереницей идут туристы, особенно когда приходит очередная электричка. Но сейчас туристов нет, электрички ходят лишь утром и вечером, пользоваться ими могут те, кто имеет справки с работы.

«Мы планировали открыться 1 мая. Но не судьба...», - Дмитрий заходит через стеклянный вход в зал, где в будущем планируется принимать гостей. Здесь продолжается ремонт.

На столе - пачка газет с яркой обложкой: пиццерия, которой руководит предприниматель, проводит совместную акцию с местной районкой. Все, кто заказывает пиццу на дом, получают в подарок газету. Особенно популярны у читателей рубрика про довоенную историю Зеленоградска, который в Восточной Пруссии носил имя Кранц, и ... кроссворд. Раньше эти экземпляры газеты предназначались нескольким зеленоградским отелям и кафе. Но все они сейчас закрыты.

Попытка сохранить

Тотальный режим самоизоляции в Калининградской области ввели в конце марта, ресторанам и кафе запретили работать. На прошлой неделе губернатор самого западного российского региона Антон Алиханов сообщил, что, скорее всего, из-за пандемии заведения общепита откроются не раньше 1 июня. До начала лета нельзя принимать постояльцев и отелям в прибрежных городах. Жизнь в небольшом городке, который летом принимал десятки тысяч туристов со всей России, буквально остановилась.

На выходные въезд в город вообще закрыт для всех, кроме местных жителей (они должны показывать прописку или документы на собственность). Да и ехать сюда сейчас особого смысла нет: вход на просторный променад с подсвечивающимся по ночам пирсом, уходящим на полторы сотни метров в Балтийское море, перекрыт забором. По белому песку - гордости российской Прибалтики - «гуляют» только полицейские в масках.

Небольшой курортный Зеленоградск оказался в непростой ситуации наряду с приморскими Светлогорском. Янтарным и Балтийском. Несмотря на неопределенность, местные власти вовсю готовятся к курортному сезону – аккуратной желтой плиткой выкладывают тротуары, мостят новую пешеходную зону на пути к морю, высадили тысячу кустов роз, гортензии и сирень, которая вот-вот должна расцвести. В местной газете постоянно публикуется объявление о наборе спасателей.

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Оптимизм местных властей понятен – для Зеленоградска туризм – это практически градообразующая отрасль, от которой существенно зависят поступления в местный бюджет. По данным местной ассоциации рестораторов и отельеров, в Зеленоградском городском округе, - 108 гостиниц, ресторанов, кафе, в которых задействовано 850 работников. Сейчас почти все они без работы. Некоторые (кто покрепче стоял на ногах) просто закрылись, выплатив сотрудникам отпускные. Отели предлагают туристам сертификаты с отсроченными датами.

Местной пиццерии «Ура! Пицца» повезло больше других, если так можно сказать. Ее хозяева уже несколько лет развивают в небольшом курортном городке доставку пиццы. После начала пандемии и введения режима самоизоляции начали доставлять на дом еще и продукты, взяли шефство над двумя пенсионерами. Только закончить ремонт в новом здании не успели...

Пицца с линейкой

Дмитрию Кухто 32 года, шесть лет назад переехал в Зеленоградск из Риги. Родители родом из России - Москвы и Омска - в советские годы уехали «поднимать» Прибалтику. Дмитрий решил вернуться на «историческую Родину», туда, где говорят по-русски. Сначала поселился в Калининграде, но затем перебрался в курортный Зеленоградск. «Здесь хорошо. Лес, море, граница рядом», - объясняет он свое решение. Из Зеленоградска до границы с Литвой – всего 40 км, дорога идет через национальный парк «Куршская коса».

«У меня был партнер Саша. На курсах вождения я познакомился с еще одним парнем, который катает пиццу. Решили работать втроем, - вспоминает Дмитрий. - Саша продал машину, чтобы начать бизнес! Мы арендовали помещение на Курортном проспекте (это центральная пешеходная улица Зеленоградска). Но парень, который катал пиццу, внезапно уехал на Кипр. Мы с Сашей остались вдвоем буквально за день до открытия... Раскатывали пиццу сами... Саша раньше работал на монтаже окон, так он первое время линейкой тесто измерял, чтобы было ровно 33 сантиметра... Мы сами по вечерам мыли полы, делали нарезки, доставляли пиццу. Я за рулем всего ничего, но что делать - пришлось ездить».

Понемногу дело начало раскачиваться, предприниматели наняли помощников. Сегодня в пиццерии работает уже 20 человек - пиццевокеры, курьеры, операторы.

«В помещении на Курортном проспекте мы зарабатывали 50 на 50 за счет доставки пиццы и стационарных мест. Особенно летом... Самая хорошая погода - когда сначала солнышко, а потом внезапно дождь или ветер - и сразу зал наполняется туристами, свободных мест практически нет, - говорит Дмитрий. - Но там нам не повезло с владельцем помещения - она каждый год увеличивала стоимость аренды».

Предприниматели нашли новое место в центре Зеленоградска в двух шагах от моря. Раньше здесь было кафе с дальневосточной кухней. Но что-то не получилось, здание закрыли на замок, на дверях появилось объявление «Аренда». Зимой здесь снова забурлила жизнь - появились строители.

«Мы взяли солидный кредит, начали делать ремонт и тут ... всё остановилось, - рассказывает Дмитрий. - Пришлось действовать быстро. Мы переехали в новое помещение всего за один день. Кухня здесь уже работает, пиццу мы делаем и доставляем. А вот зал для посетителей еще нужно доводить до ума. Спасибо арендатору - он пошел нам навстречу, полностью на месяц освободил от платы, на последующие месяцы пандемии дал скидку в 50%. И это при том, что наша аренда - это сегодня его единственный доход».

Несмотря на поддержку со стороны арендодателя, расходы всё равно большие - в «Ура! Пицце» из 20 человек 8 находятся в оплачиваемых отпусках. Людям нужно платить зарплату, предпринимателям - выплачивать платежи по кредиту. «На реструктуризацию кредита мы не подаемся - это может испортить нашу кредитную историю, а нам нужен будет новый транш для дальнейшего развития, - говорит Дмитрий. - Направили пакет документов в Фонд поддержки предпринимательства на грант в 100 тысяч рублей. Ждём».

Чтобы расширить круг покупателей, «Ура! Пицца» начала доставлять на дом молоко и яйца - скоропортящиеся товары для тех, кто сидит дома в самоизоляции. Пиццерия также взяла шефство над двумя пожилыми зеленоградцами - одинокими 86-летним пенсионером и 76-летней пенсионеркой. «Давно хотели сделать что-то хорошее для таких людей, сейчас - самое время... Позвонили в администрацию, нам дали этих людей. Возим каждый день им горячий суп», - говорит Дмитрий. - «Понятно, что сейчас не зарабатываем, а просто работаем. Барахтаемся! Какая наша миссия? Мы можем очистить город и берег моря от мусора, когда можно по нему ходить, накормить стариков».

Он смотрит на улицу через огромное витражное окно в пол. За окном тепло, солнечно, пустынно и тихо. Шумит море.

Пакет на миллиард

Правительство Калининградской области разработало пакет мер для безработных (им выплачивается дополнительно по 10 тысяч рублей) и предпринимателей. Из бюджета области 85 миллионов рублей направлено на субсидии малому бизнесу, пострадавшему в связи с коронавирусом.

По данным правительства области, на конце апреля принято пятьдесят положительных решений в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на предоставление выплаты в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

«Мы исходили из того, что этот кризис похож на кризис 2008-2009 годов, тогда сокращение бюджета Калининградской области было порядка 10% собственных доходов, - говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Оценки я слышу разные, в том числе, от разных губернаторов. Кто-то называет четверть доходов, кто-то уже 30%. Но сейчас оценивать это, на мой взгляд, просто невозможно. Исходим из того, что «вирус с нами», пока у нас не будет вакцины. Когда она будет - я не эксперт, мне тяжело сказать. Есть эксперты, которые называют разные даты. Будем надеяться, что это случится раньше».

В целом пакет экономических мер в Калининградской области губернатор региона оценил почти в миллиард рублей, и он, по его словам, «будет наращиваться и дальше».

«Исходим из того, что мы очень хорошо работали в последние годы, у нас все нормально было с государственными финансами, все позитивно. Сейчас будет не так позитивно, но будем кредитоваться - просить федеральный бюджет нас кредитовать за счет казначейских кредитов, - отметил губернатор. - Считаю, что те меры, которые мы предусматриваем, - прямые выплаты или кредитование практически под 0% - они эффективны... Мы исходим из того, что нужны живые деньги - идет серьезное сжатие спроса, потому что все сидели дома четыре недели. По оценкам аналитиков, сокращение спроса в некоторых сферах составляет 95-97%. Это очень серьезная проблема. Всё, что можем со стороны региона делать, мы делаем».