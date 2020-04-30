Эксперт: Российское общество успешно проходит устроенный коронавирусом экзамен

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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

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              Эксперт: Российское общество успешно проходит устроенный коронавирусом экзамен

              30 апреля 2020, 20:30

              Текст: Андрей Резчиков

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              Коронавирус устроил экзамен российскому обществу, который оно успешно проходит: многие готовы прийти на выручку даже незнакомым людям. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД координатор акции #МыВместе по работе с партнерами Дмитрий Поликанов. В четверг вместе с другими активистами он встретился в онлайн-формате с президентом Путиным.

              «Когда мы открывали горячую линию, то в основном ждали заявок на доставку еды или других необходимых вещей. Но в итоге мы получаем много звонков от тех, кто сам хочет стать волонтером. Люди выражают готовность помочь, говорят, что у них есть машины и они, к примеру, могут покупать и развозить продукты старикам, готовы прямо делиться – то есть заниматься благотворительностью. Это очень ценный порыв», – сказал координатор акции #МыВместе по работе с партнерами, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Поликанов.

              Многие граждане буквально готовы на самопожертвовании, готовы рисковать своим здоровьем ради борьбы с пандемией, восхищается Поликанов.

              «Мне запала в душу одна история. Спустя полторы недели после запуска акции, один из руководителей регионального исполкома ОНФ написал, что на семейном совете они решили отправить своего 19-летнего сына волонтером. Он рассказал, что до этого каждый день видел в штабе, как чужие сыновья и дочери идут в волонтеры. И тогда он решил, что и его ребенок не должен оставаться в стороне. Эта история немножко перекликается с народным духом самопожертвования, который помог нам победить в Великую Отечественную», – считает координатор акции.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент  Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками общероссийской акции «МыВместе». В ходе встречи Путин заявил, что Россия и ее граждане сегодня проходит своего рода «экзамен на человечность»: «Каждый показывает, кто он такой на самом деле». При этом Путин не сомневается, что этот экзамен граждане России уже сдали на отлично: «Мы доказали, что мы вместе, мы единая сплоченная страна. Человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего». «Мы с вами должны оставаться людьми. Проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе».

              Эти и другие истории действительно свидетельствуют о том, что граждане России в эти дни проходят «экзамен на человечность», уверен Поликанов.

              «Мы очень достойно проходим этот экзамен. Мы выйдем из этого кризиса чуть-чуть другими. Сейчас в обществе ощущается повышенный градус доброты. Люди понимают, что ситуация сложная для всех, сейчас мы не делим друг друга на богатых и бедных. Многие готовы прийти на выручку даже незнакомым людям, все стали человечнее относиться друг к другу», – считает Поликанов.

              «Кроме того, перед лицом угрозы COVID-19 мы видим, как хорошо выкристаллизовывается партнерство бизнеса, государства и общественных активистов из НКО. Бизнес упрощает корпоративные согласования, чтобы быстрее помочь стране, скажем, перестраивает производство для шитья масок. Кто-то пачками везет врачам и волонтерам защитные костюмы. Очень многие владельцы кафе и ресторанов, которым и самим сейчас непросто, бесплатно кормят врачей, волонтеров, сами возят им горячие обеды. Общественные активисты из НКО – эта армия волонтеров – тоже включаются в это огромное движение. У нас есть несколько проектов, в которых НКО вместе с бизнесом работают в помощь волонтерам», – подчеркнул Поликанов.

              Собеседник надеется, что создаваемая инфраструктура в виде армии добровольцев и горячей линии акции #МыВместе, уже превратившейся «в большое справочное бюро всей страны», поможет сохранить в народе дух консолидации и после того, как с распространением COVID-19 будет покончено.

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