Эксперт: Российское общество успешно проходит устроенный коронавирусом экзамен

Коронавирус устроил экзамен российскому обществу, который оно успешно проходит: многие готовы прийти на выручку даже незнакомым людям. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД координатор акции #МыВместе по работе с партнерами Дмитрий Поликанов. В четверг вместе с другими активистами он встретился в онлайн-формате с президентом Путиным.

«Когда мы открывали горячую линию, то в основном ждали заявок на доставку еды или других необходимых вещей. Но в итоге мы получаем много звонков от тех, кто сам хочет стать волонтером. Люди выражают готовность помочь, говорят, что у них есть машины и они, к примеру, могут покупать и развозить продукты старикам, готовы прямо делиться – то есть заниматься благотворительностью. Это очень ценный порыв», – сказал координатор акции #МыВместе по работе с партнерами, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Поликанов.

Многие граждане буквально готовы на самопожертвовании, готовы рисковать своим здоровьем ради борьбы с пандемией, восхищается Поликанов.

«Мне запала в душу одна история. Спустя полторы недели после запуска акции, один из руководителей регионального исполкома ОНФ написал, что на семейном совете они решили отправить своего 19-летнего сына волонтером. Он рассказал, что до этого каждый день видел в штабе, как чужие сыновья и дочери идут в волонтеры. И тогда он решил, что и его ребенок не должен оставаться в стороне. Эта история немножко перекликается с народным духом самопожертвования, который помог нам победить в Великую Отечественную», – считает координатор акции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками общероссийской акции «МыВместе». В ходе встречи Путин заявил, что Россия и ее граждане сегодня проходит своего рода «экзамен на человечность»: «Каждый показывает, кто он такой на самом деле». При этом Путин не сомневается, что этот экзамен граждане России уже сдали на отлично: «Мы доказали, что мы вместе, мы единая сплоченная страна. Человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего». «Мы с вами должны оставаться людьми. Проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе».

Эти и другие истории действительно свидетельствуют о том, что граждане России в эти дни проходят «экзамен на человечность», уверен Поликанов.

«Мы очень достойно проходим этот экзамен. Мы выйдем из этого кризиса чуть-чуть другими. Сейчас в обществе ощущается повышенный градус доброты. Люди понимают, что ситуация сложная для всех, сейчас мы не делим друг друга на богатых и бедных. Многие готовы прийти на выручку даже незнакомым людям, все стали человечнее относиться друг к другу», – считает Поликанов.

«Кроме того, перед лицом угрозы COVID-19 мы видим, как хорошо выкристаллизовывается партнерство бизнеса, государства и общественных активистов из НКО. Бизнес упрощает корпоративные согласования, чтобы быстрее помочь стране, скажем, перестраивает производство для шитья масок. Кто-то пачками везет врачам и волонтерам защитные костюмы. Очень многие владельцы кафе и ресторанов, которым и самим сейчас непросто, бесплатно кормят врачей, волонтеров, сами возят им горячие обеды. Общественные активисты из НКО – эта армия волонтеров – тоже включаются в это огромное движение. У нас есть несколько проектов, в которых НКО вместе с бизнесом работают в помощь волонтерам», – подчеркнул Поликанов.

Собеседник надеется, что создаваемая инфраструктура в виде армии добровольцев и горячей линии акции #МыВместе, уже превратившейся «в большое справочное бюро всей страны», поможет сохранить в народе дух консолидации и после того, как с распространением COVID-19 будет покончено.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД