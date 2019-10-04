У Тегерана появились вопросы к людям Ходорковского

В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. Тегеран заподозрил в ней израильскую шпионку. Скандал достиг высших дипломатических кругов и в МИД был вызван посол Ирана. И хотя позже появились заявления Тегерана о том, что скоро журналистка будет отпущена, ее задержание вызвало ряд вопросов.

В пятницу МИД России вызвал посла Ирана доктора Мехди Санаи. Это произошло после известий о задержании в Тегеране журналистки-нештатницы 38-летней Юлии Юзик. Как сообщила представитель ведомства Мария Захарова, дипломата пригласили прояснить обстоятельства произошедшего и обеспечить права гражданки России.

Как рассказал в Facebook ее бывший муж Борис Войцеховский, Юзик прилетела в понедельник в Тегеран по частному приглашению, тотчас по прибытии в аэропорту имени Имама Хомейни у нее отобрали паспорт, правда, пообещав вернуть перед обратным вылетом. Однако в среду утром журналистку задержали. При этом, по предварительным данным, бойцы спецназа Корпуса стражей исламской революции выломали дверь ее номера. По информации Войцеховского, россиянку заподозрили в шпионаже, за что, по его словам, в Исламской республике полагается до 10 лет тюрьмы.

Задержанной разрешили сделать короткий звонок, за время которого она успела рассказать матери, что «сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью «Интерфаксу» предположил, что арест связан с наличием израильской визы в ее паспорте, «потому что в Иране понятно как к этому относятся».

Дочь Юзик сообщила в Facebook, что мать «знала, что может произойти такая ситуация, но поехала». В посольстве России в иранской столице тоже подтвердили факт задержания и сообщили, что занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. В интервью РИА «Новости» пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко посетовал, что Юзик не проинформировала наше посольство о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, «ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта».

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Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сомневается , что Юзик – шпионка еврейского государства. Он пояснил, что настоящий агент Моссада вряд ли отправился бы в Иран с отметками о пребывании в Израиле в паспорте. По его словам, Моссаду при желании было бы удобнее завербовать неприметных людей в самом Иране, например, среди активисток «Движения женщин Ирана».

«Думаю, что та оперативная группа Моссада, которая похитила в прошлом году архив ядерной программы Ирана, не работала по израильским паспортам. Они въехали в Иран и выехали оттуда по совершенно другим документам», – предположил экс-глава израильской спецслужбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Моссад захватил «тайный архив ядерной программы Ирана». По его версии, лазутчикам еврейского государства удалось добыть 55 тысяч страниц секретных документов и 183 компакт-диска с не менее секретной информацией.

По мнению Кедми, среди иранских силовиков царит болезненное отношение к Израилю. «Большинство их оценок – это паранойя. Если у них сохранились остатки здравого смысла, тогда российскую журналистку скоро отпустят», – сказал Кедми в интервью газете ВЗГЛЯД.

Даже если бы Моссад и решился бы на вербовку российской журналистки, то это могло бы вызвать столкновение с российскими спецслужбами, – а они значительно более профессиональны, чем иранские, добавил собеседник. «Так что это выдумки. Глупая и непрофессиональная попытка что-то раздуть. Ситуация совершенно не похожа ни на методы работы израильских разведслужб, ни на методы работы российской ФСБ», – подчеркнул Кедми.

Эксперт прогнозирует, что «если у иранцев сохранились остатки здравого смысла», то они скоро отпустят Юзик, «поскольку ситуация вызывает международное напряжение. «Уверен, что Россия адекватно отреагирует на арест своей гражданки в Иране, тем более по таким нелепым обвинениям», – заключил Яков Кедми.

Войцеховский рассказал РБК, что в последние годы Юзик была фрилансером, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с глянцевым журналом GQ. Также работала корреспондентом в Тегеране по приглашению местного издательского дома. На заре карьеры Юзик работала репортером в ростовском корпункте «Комсомольской правды», «Московском комсомольце», в журнале «Русский Newsweek».

Юзик прославилась в 2003 году, когда выпустила книгу «Невесты Аллаха» о судьбах террористок-смертниц. Книга была переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь», составленную из бесед с бывшими заложниками Беслана. Предисловие к книге составила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В последние годы Юзик попробовала себя в политике, причем от радикальной оппозиции. В 2016 году журналистка безуспешно баллотировалась в Госдуму в Дагестане от партии ПАРНАС, при поддержке «Открытой России» магната Михаила Ходорковского.

Тем временем, вечером в пятницу посол Ирана доктор Санаи прибыл к замглавы МИДа Игорю Моргулову и лично пообещал, что Юзик скоро будет освобождена. Чуть ранее в Тегеране МИД Ирана заверил, что Юзик задержали всего лишь для «объяснений». Таким образом, метод оперативной «личной коммуникации», который применили на Смоленской площади, похоже, сработал.



Однако, возник вопрос - почему Москва отреагировала на задержание вызовом посла, а не попыталась выяснить ситуацию с дружественным государством каким-то менее демонстративным способом. Эксперты считают, что вызов посла для личного разговора – это как раз признак хороших отношений. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа Кирилл Коктыш напоминает, что обычно в случае ареста гражданина России за дело берется наше консульство на месте событий.

«То, что в данном случае вызвали посла в Москве, подчеркивает, что ситуация выходит из разряда приемлемых.

Такого рода обвинения, как шпионаж, звучат достаточно серьезно и могут соответственно не предотвращать эксцессы на местах», – пояснил Коктыш газете ВЗГЛЯД. По его предположению, наши дипломаты решили задействовать более высокий, политический уровень отношений, чтобы исключить «любые эксцессы на местах», ведь под вопросом оказался авторитет Москвы в Иране.

«Тут как раз близость отношений и предполагает коммуникацию. Все обсуждается не на техническом консульском уровне, а сразу на политическом, – считает Коктыш. – У Ирана замечательно долгая история, история политики, дипломатии, – настолько долгая, что иранцы наверняка все такие сигналы восприняли. Все сигналы услышаны, расшифрованы. Стороны теперь будут адекватно исходить из стратегических интересов обеих стран».

Политолог напоминает, что иностранцы и раньше попадали под арест в Иране по обвинению в шпионаже. Пока нельзя исключить и того, что рядовые сотрудники спецслужб в случае с Юзик допустили произвол.

«Российская позиция сводится к тому, чтобы максимально прозрачно прояснить ситуацию, если надо – то с выявлением виновных, кто бы этим виновными ни был», – подытожил эксперт.

Действительно, это не первый случай посадки иностранных журналистов в Иране. Так, в апреле 2016 года иранские власти обвинили Назанин Загери-Рэтклифф в антиправительственной деятельности за работу в нескольких иностранных организациях и СМИ. У женщины, обладавшей одновременно британским подданством и иранским гражданством, в Англии остался муж и ребенок. Хотя за нее заступилось британское правительство, иранский суд все равно приговорил женщину к пяти годам тюрьмы.