Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Надо сказать, американская разведка и Госдеп шагнули далеко вперед. Они сделали правильные выводы, и вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами, телеканалы – опять же с камерами, да в целом любой идейный оппозиционер со смартфоном, считай, как разведывательный голубь с камерой.

Есть даже некоторые схожие черты. Блогера и оппозиционера тоже нужно подкармливать. Причем регулярно. Сыпанешь, значит, щедрой рукой, а они и слетаются.

Но, в отличие от голубей, оппозиционер идейный – и потому работает лучше. Дрессируется четче. Камерой владеет. Даже вполне способен излагать на родном языке некоторые мысли. Хоть на радио, хоть на телевидении. А вот дрессированную птицу с трудом представляю себе в эфире оппозиционного канала. Хоть бы и с камерой на груди.

Источник: Блог Андрея Медведева