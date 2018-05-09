Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса немедленно предположила, что это Виктор Вексельберг.

Блогосфера и социальные сети в среду весь день обсуждали новую порцию компромата, которую вывалили на «русских» в Америке. Адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс), ранее заявившей об интимной связи с Трампом, сообщил, что за молчание его клиентки на самом деле заплатил один российский олигарх. Не стоит удивляться, что при этом адвокат выдвигает догадку о том, что «олигарх» связан с российским лидером Владимиром Путиным:

«После расследования мы обнаружили, что адвокат господина Трампа мистер Коэн получил около 500 тыс. долларов после выборов, – написал в Twitter Авенатти. – Деньги были переведены из компании, контролируемой российским олигархом, известным близкими связями с господином Путиным. Из этих денег, возможно, заплатили 130 тыс. долларов».

After significant investigation, we have discovered that Mr. Trump’s atty Mr. Cohen received approximately $500,000 in the mos. after the election from a company controlled by a Russian Oligarc with close ties to Mr. Putin. These monies may have reimbursed the $130k payment. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 8 мая 2018 г.

Напомним, что по данным The Wall Street Journal именно такую сумму за месяц до выборов заплатил Коэн порноактрисе, чтобы она молчала об интимной связи с Трампом в 2006 году. Теперь же ее адвокат уверяет: эти деньги, вероятно, пошли на то, чтобы покрыть расходы Коэна.

Как пишет ТАСС, Авенатти приложил к своему сообщению в соцсети ссылку на некий документ, где, в частности, утверждается, что «олигархом», о котором идет речь, якобы является российский бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Но сам документ почему-то пока не опубликован.

Телеканал CNN сопоставил между собой сообщение адвоката и гулявшие с начала мая в заокеанской прессе слухи о том, что сыщики спецпрокурора Роберта Мюллера еще пару месяцев назад задержали и подвергли опросу (не путать с «допросом», которому подвергают уже подследственных и обвиняемых) российского бизнесмена Виктора Вексельберга – на предмет его связей с Трампом. В частности, согласно этой версии, следователи хотели узнать, почему это Трамп пригласил миллиардера на свою инаугурацию.

На эту тему

Кроме того, как пишет РБК , следователей Мюллера интересовало пожертвование в 300 тысяч долларов, которое сделал двоюродный брат Вексельберга американец Эндрю Интратер, возглавляющий Columbus Novа, в фонд Трампа и фонды его кампании. Следователи также допросили самого Интратера, рассказали еще два источника.

Сам Вексельберг в среду никак не комментировал эти догадки газет. Подчеркнем, что никаких ясных доказательств того, что адвокат Авенатти имел в виду именно Вексельберга нет. Остается неясным, как он сделал вывод о том, что его клиентка Стефани Клиффорд получила 130 тыс. долларов именно от российского олигарха. У Вексельберга, насколько известно, никого значимого бизнеса в США вообще нет.

Первой о предполагаемой встрече представителей спецпрокурора США с Вексельбергом написала газета The New York Times в начале мая. Якобы беседа состоялась в марте в аэропорту Нью-Йорка. Уточняется, что Мюллер не считает Вексельберга виновным в каких-либо правонарушениях. Однако это, по версии издания, не помешало представителям спецпрокурора на время изъять и изучить электронные устройства, гаджеты олигарха.

По данным CNN, предпринимателя остановили, когда он сошел с трапа частного самолета по прибытии из России. Мюллера интересовали обстоятельства присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого года и его деловые операции на Кипре.

Кроме Вексельберга, судя по данным американских изданий, команда Мюллера опросила (не путать опять же с «допросом») и других наших миллиардеров - Романа Абрамовича и Михаила Прохорова.

Отметим, что миллиардер Виктор Вексельберг стал фигурантом нового санкционного списка США, который огласили 6 апреля. Тогда же под санкции попала и его группа «Ренова». Известно, что из-за санкций с начала года Вексельберг потерял 773 млн долларов, поэтому его компания направила на рассмотрение кабмина России обширный список мер для поддержки своих активов.

Что касается порноактрисы Стефани Клиффорд, то эта разговорчивая дама устно подтвердила факт передачи денег от адвоката Трампа в обмен на молчание, на которое, как теперь ясно, она оказалась неспособна. Несмотря на все ее рассказы по ТВ, Белый дом отрицает любые внебрачные связи Трампа. Зато настроенная против Трампа либеральная пресса считает этот сюжет причиной, по которой первая леди США иногда прилюдно отказывается держаться за руку с мужем.