Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

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9 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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          Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

          Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой Сторми   9 мая 2018, 21:11
          Фото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса немедленно предположила, что это Виктор Вексельберг.

          Блогосфера и социальные сети в среду весь день обсуждали новую порцию компромата, которую вывалили на «русских» в Америке. Адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс), ранее заявившей об интимной связи с Трампом, сообщил, что за молчание его клиентки на самом деле заплатил один российский олигарх. Не стоит удивляться, что при этом адвокат выдвигает догадку о том, что «олигарх» связан с российским лидером Владимиром Путиным: 

          «После расследования мы обнаружили, что адвокат господина Трампа мистер Коэн получил около 500 тыс. долларов после выборов, – написал в Twitter Авенатти. – Деньги были переведены из компании, контролируемой российским олигархом, известным близкими связями с господином Путиным. Из этих денег, возможно, заплатили 130 тыс. долларов».

          Напомним, что по данным The Wall Street Journal именно такую сумму за месяц до выборов заплатил Коэн порноактрисе, чтобы она молчала об интимной связи с Трампом в 2006 году. Теперь же ее адвокат уверяет: эти деньги, вероятно, пошли на то, чтобы покрыть расходы Коэна.

          Как пишет ТАСС, Авенатти приложил к своему сообщению в соцсети ссылку на некий документ, где, в частности, утверждается, что «олигархом», о котором идет речь, якобы является российский бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Но сам документ почему-то пока не опубликован.

          Телеканал CNN сопоставил между собой сообщение адвоката  и гулявшие с начала мая в заокеанской прессе слухи о том, что сыщики спецпрокурора Роберта Мюллера еще пару месяцев назад задержали и подвергли опросу (не путать с «допросом», которому подвергают уже подследственных и обвиняемых) российского бизнесмена Виктора Вексельберга – на предмет его связей с Трампом. В частности, согласно этой версии, следователи хотели узнать, почему это Трамп пригласил миллиардера на свою инаугурацию.

          Кроме того, как пишет РБК, следователей Мюллера интересовало пожертвование в 300 тысяч долларов, которое сделал двоюродный брат Вексельберга американец Эндрю Интратер, возглавляющий Columbus Novа, в фонд Трампа и фонды его кампании. Следователи также допросили самого Интратера, рассказали еще два источника.

          Сам Вексельберг в среду никак не комментировал эти догадки газет. Подчеркнем, что никаких ясных доказательств того, что адвокат Авенатти имел в виду именно Вексельберга нет. Остается неясным, как он сделал вывод о том, что его клиентка Стефани Клиффорд получила 130 тыс. долларов именно от российского олигарха. У Вексельберга, насколько известно, никого значимого бизнеса в США вообще нет. 

          Первой о предполагаемой встрече представителей спецпрокурора США с Вексельбергом написала газета The New York Times в начале мая. Якобы беседа состоялась в марте в аэропорту Нью-Йорка. Уточняется, что Мюллер не считает Вексельберга виновным в каких-либо правонарушениях. Однако это, по версии издания, не помешало представителям спецпрокурора на время изъять и изучить электронные устройства, гаджеты олигарха.

          По данным CNN, предпринимателя остановили, когда он сошел с трапа частного самолета по прибытии из России. Мюллера интересовали обстоятельства присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого года и его деловые операции на Кипре.

          Кроме Вексельберга, судя по данным американских изданий, команда Мюллера опросила (не путать опять же с «допросом») и других наших миллиардеров - Романа Абрамовича и Михаила Прохорова.

          Отметим, что миллиардер Виктор Вексельберг стал фигурантом нового санкционного списка США, который огласили 6 апреля. Тогда же под санкции попала и его группа «Ренова». Известно, что из-за санкций с начала года Вексельберг потерял 773 млн долларов, поэтому его компания направила на рассмотрение кабмина России обширный список мер для поддержки своих активов.

          Что касается порноактрисы Стефани Клиффорд, то эта разговорчивая дама устно подтвердила факт передачи денег от адвоката Трампа в обмен на молчание, на которое, как теперь ясно, она оказалась неспособна. Несмотря на все ее рассказы по ТВ, Белый дом отрицает любые внебрачные связи Трампа. Зато настроенная против Трампа либеральная пресса считает этот сюжет причиной, по которой первая леди США иногда прилюдно отказывается держаться за руку с мужем.


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