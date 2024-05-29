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    29 мая 2024, 17:20 • Вопрос дня

    Чем известен спикер Рады Украины Руслан Стефанчук?

    Чем известен спикер Рады Украины Руслан Стефанчук?
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Верховная рада Украины и ее спикер Руслан Стефанчук являются единственной легитимной властью в стране после 21 мая, когда истек срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Об этом заявил президент России Владимир Путин со ссылкой на положения украинской Конституции. Стефанчук уже отреагировал на слова российского лидера, заявив, что Зеленский будет занимать пост президента Украины до завершения военного положения.

    48-летний уроженец Тернополя (этот город называют одной из столиц украинского национализма) Руслан Стефанчук впервые познакомился с Зеленским в 1990-х годах, когда играл в команде КВН «Три толстяка». Как напоминает в своем Telegram-канале одесский политик Александр Васильев, в первом же финале украинской лиги КВН в 1999 году «толстяки» обыграли команду «95-й Квартал», которую возглавлял Зеленский. Также за «толстяков» играл бывший министр МВД Украины Денис Монастырский, который погиб в авиакатастрофе под Киевом в январе 2023 года.

    В начале нулевых «Три толстяка» вылетели из высшей лиги КВН и Стефанчук сосредоточился на юриспруденции, получил докторскую степень, был преподавателем, а затем «сделал карьеру в качестве помощника народных депутатов из национально-демократического лагеря, представлявших Западную Украину».

    Стефанчук с отличием закончил Хмельницкий институт регионального управления и права и на данный момент числится членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

    В середине нулевых молодой юрист работал проректором Института государства и права им. Владимира Корецкого. Затем несколько лет он работал в институте законодательства Верховной рады и был членом карликовой партии «Собор» (была создана диссидентом Левко Лукьяненко), руководил ее отделением в Хмельницке. В 2017 году не прошел конкурс на должность судьи в Верховном суде Украины.

    Стефанчук пришел в большую политику в 2018 году по приглашению Зеленского, который сделал его идеологом своего избирательного штаба. Опытный юрист курировал работу экспертных групп. После победы на выборах весной 2019 года Зеленский назначил Стефанчука своим советником – представителем президента в Верховной раде.

    В том же году на досрочных парламентских выборах Стефанчук избрался депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа», был вторым номером в списке после Дмитрия Разумкова, который по итогам выборов занял пост спикера парламента. Как напоминает Васильев, Стефанчук объявил идеологией «Слуги народа» либертарианство. В августе 2019 года Стефанчука избрали первым зампредседателя Верховной рады, а также он был вновь назначен представителем президента в парламенте.

    Разумков постепенно перешел в оппозицию Зеленскому, отказывался поддерживать инициативы пропрезидентской партии и со скандалом был отправлен в отставку осенью 2021 года. На его место избрали Стефанчука, кандидатуру которого поддержал 261 депутат.

    После начала СВО Стефанчук открыто призывал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине, обращался к западным союзникам с просьбами активнее поставлять Киеву современные вооружения. В конце прошлого года спикер Рады приезжал в США, чтобы заручиться дополнительной поддержкой Вашингтона.

    Наблюдатели не видят Стефанчука на более статусной позиции, и, вероятно, должность спикера парламента – потолок для него, поскольку он не пользуется авторитетом как внутри Украины, так и за ее пределами, и выполняет роль председателя Рады лишь номинально, находясь под контролем как Зеленского, так и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

    В то же время киевские источники газеты ВЗГЛЯД допускают начало ожесточенной борьбы за пост спикера Рады в ближайшие месяцы, так как в случае каких-либо проблем с Зеленским (в том числе юридических) именно председатель украинского парламента получает львиную часть президентских полномочий. Среди возможных кандидатур на роль спикера упоминают Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и ряд других политиков, которые в настоящий момент являются депутатами парламента и находятся в оппозиции к Зеленскому.

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