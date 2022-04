Россия начала военную операцию против железных дорог Украины Назначение нового посла на Украину стало поражением Байдена 26 апреля 2022, 20:10

Фото: @USEmbassySlovakia

Текст: Дмитрий Бавырин

После трехлетней паузы США направят на Украину нового посла, обязанности которого пока исполняет временный поверенный. Выбор пал на Бриджит Бринк – профессионала, «ветерана» и профильного специалиста по войнам со знанием русского языка. Она – квалифицированный дипломат. Но сам факт ее назначения стал поражением лично для Байдена. В 2015 году в США сняли комедийный телесериал, по сюжету которого сотрудники Госдепа под руководством госсекретаря пытаются предотвратить третью мировую войну. Назывался сериал The Brink, что можно перевести как «На грани». В 2022 году, когда США пытаются то ли предотвратить, то ли развязать третью мировую войну (в этом смысле заверения из Вашингтона противоречат объективным наблюдениям), Белый дом после очень длительной паузы решает назначить на Украину нового посла – нынешнюю главу американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк. Еще раз – Brink. Тех, кто сериал смотрел, это порадует, для всех остальных примечательнее то, что Госдеп, рассказывая о своих планах, отзывается о Бринк как о «ветеране дипломатии». Обычно ветеран – это тот, кто воевал. Бринк воевала. Она работала в американской дипмиссии в Югославии в период косовской войны и бомбардировок Белграда, а в Грузии – до и во время войны 08.08.08 (сиречь нападения грузинских войск на российских миротворцев и Южную Осетию). Примечательна и ее деятельность в Узбекистане, начавшаяся вскоре после того, как Вашингтон уговорил Ташкент покинуть военный блок с определяющим российским участием, «наше НАТО» – ОДКБ. Региональные военные конфликты – это, можно сказать, профильная специализация Бринк. Помимо вышеперечисленных, она занималась кипрским, а всего провела на дипломатической службе более четверти века и владеет несколькими иностранными языками, причем особенно хорошо – русским. Таким образом, это опытный и профессиональный карьерный дипломат, а не политический назначенец. То, что на первую должность в качестве посла (заместителем посла Бринк до этого работала и в Грузии, и в Узбекистане) – в Словакию ее направил антипод Джо Байдена – Дональд Трамп, лишний раз это подтверждает. «Это великолепно квалифицированный высокопоставленный кадровый офицер дипломатической службы». Так охарактеризовал Бринк президент Американской ассоциации дипломатической службы Эрик Рубин в комментарии для The New York Times. Понятно, что «великолепно квалифицированного офицера» призывают на войну, но пока что не очень понятно, чем именно на Украине станет заниматься сейчас Рубин и даже в каком конкретно месте начнет свою работу. После Евромайдана посол США на Украине – это кто-то вроде генерал-губернатора, который определяет основные направления внешней политики и некоторые – внутренней, а также раздает «охранные грамоты» тем украинским деятелем, которых нельзя трогать. Пока такая «грамота» есть у Владимира Зеленского, ему угрожает только российская спецоперация, но никак не украинская оппозиция – что бы он ни творил на подведомственной территории. Кстати говоря, украинские СМИ совершенно не смущаются, когда включают послов из Вашингтона в свои списки «наиболее влиятельных политиков Украины». Например, нынешняя временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в прошлом году была названа «самой влиятельной женщиной» страны. Получилось что-то вроде «мы криптоколония – и гордимся этим!». Теперь «самой влиятельной женщиной Украины» станет Бринк, но по части конкретики ее роль «подвисла». Нынешний уровень взаимодействия между США и украинским режимом происходит на уровне ведомств – главы МИД с главой Госдепа, министров обороны друг с другом etc. Собственно, о выдвижении кандидатуры Бринк в качестве главы дипмиссии стало известно на фоне засекреченного вояжа госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Координировать столь масштабную деятельность Бринк будет непросто, тем более, что у нее для этого сейчас мало рук, то есть аппарата. Персонал прежде огромного американского посольства в Киеве (почти тысяча человек) был существенно сокращен, а оставшиеся сотрудники эвакуированы сперва во Львов, а потом в Польшу. Теперь, когда российская армия прервала боевые действия под Киевом и отвела войска для закрытия донбасского котла, система работы изменится: сперва американцы будут появляться «набегами» – однодневными командировками во Львов, а в некоторой перспективе и в некотором количестве вернутся в Киев. Другими словами, Бринк предстоит выстроить работу посольства заново с административной точки зрения, а «воевать» за «высокопоставленного офицера» пока что будут еще более высокопоставленные. На эту тему Самое интересное в нынешнем назначении – сочетание персоны Бринк с тем фактом, что ее назначили только сейчас, хотя, как пишет The New York Times , ее кандидатура обсуждалась уже давно, а полноценного посла у США на Украине нет уже три года – с тех самых пор, как Дональд Трамп отправил в отставку Мэри Йованович «в связи с утратой доверия». Журналистов The New York Times это удивляет – и логичных объяснений произошедшему у них нет. Раз так, вполне логичное и вполне исчерпывающее объяснение рискнем предложить мы – в силу того, что эту очевидную версию The New York Times не может озвучить из-за своей «партийности» (газета полностью лояльна Демократической партии США). Байдену не нужен был на Украине «квалифицированный офицер», кадровый дипломат и все такое прочее. Ему нужен был человек как раз-таки полностью лояльный, причем лояльный лично ему. Потому как главная задача посла США на Украине – «подчистить» компромат, свидетельствующий о хитрых финансовых схемах самого Байдена и его сына Хантера. Тем более, что часть этого компромата уже находится в руках «самого опасного человека в мире» (байденское определение) – медиамагната Руперта Мёрдока. Именно этим и занималась на Украине Йованович – «подчищала» за бывшим вице-президентом и другими бонзами Демократической партии, с 2014 года успевшими изрядно наследить. В частности, препятствовала выдаче американских виз тем украинцам, кто мог бы дать в США показания против Байдена и Ко. За это Трамп, заинтересованный в компромате на Байденов, Йованович уволил, после чего она с видимым удовольствием дала показания на президента в Конгрессе при вынесении Трампу первого импичмента со стороны Палаты представителей. Назначить нового посла Трамп не успел, а Байден, судя по всему, ждал момента, когда можно будет утвердить кого-нибудь из своих. В отличие от многих других президентских республик, в США кандидатуры послов в иностранные государства утверждает парламент. Если бы Байден был популярным президентом, с этим не возникло бы проблем – обе палаты Конгресса сейчас контролируют демократы. Но он стал очень медленным, крайне непопулярным и, возможно, худшим президентом США в новейшей истории. В таких условиях попытка назначить на столь важное направление, как Украина, «своего человечка» спровоцировала бы агрессивное противостояние со стороны республиканцев. Хуже того, некоторые умеренные демократы (без которых большинство не большинство) уже взбунтовались против Белого дома по ряду важных политических вопросов и дали понять, что не собираются жертвовать собственным рейтингом ради того, чтобы прикрывать проколы непопулярного президента. С прохождением в Конгрессе кандидатуры профильного специалиста и внепартийного дипломата Бринк проблем возникнуть не должно, но и на Украину она поедет как кризис-менеджер, а не как клининговая служба. То ли советники подсказали, то ли Байден сам понял, что в условиях российской спецоперации про «своего человечка» придется забыть, а между защитой личной шерсти и шерсти государственной необходимо сделать выбор в пользу защиты государственной. Тем более, что при эвакуации из посольства в Киеве там уничтожили всю информацию, какую только могли, и на всех доступных носителях. Если и был там компромат на президентское семейство, то в печке сгорел. Вот такая вот дипломатия на грани фола. Кстати, «на грани фола» по-английски – on the brink.