Почему выступления Порошенко и Мэй в ООН на руку Москве

Трудно найти в Европе две менее похожих страны, чем Британия и Украина. Первая – на острове, вторая – посреди континента. Первая – бывшая империя, утратившая большую часть территорий, вторая – осколок империи с несложившейся идентичностью. Первая пытается покинуть Евросоюз, вторая безуспешно пытается в него попасть. Но общее у них все же есть.

Выступления руководителей Британии и Украины на Генеральной ассамблее ООН можно было перепутать, потому что говорили они на одну тему и практически одними и теми же словами.

«Мы видим, что происходит, когда естественный патриотизм, служащий основой здорового общества, превращается в агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью, чтобы продвигать политику идентичности внутри страны и идти на агрессивную конфронтацию с зарубежными странами, нарушая правила и подрывая институты. Мы видим это, когда такие страны, как Россия, грубо нарушают международное право, начиная с захвата суверенных территорий и заканчивая применением химического оружия агентами российского ГРУ на улицах Великобритании» – это Мэй.

«Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах. Более полутора миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома. Россия постоянно преумножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение: экологическое. Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы – не только в оккупированном Крыму, но и в Донбассе» – это Порошенко. Три четверти его речи были посвящены России.

Сложно сказать, что он имеет в виду в случае Донбасса, а в случае с Крымом экологические проблемы (до катастрофы, к счастью, дело не дошло) вызваны действиями Киева, перекрывшего Северо-Крымский канал. Будучи не в состоянии навредить России военным путем, Украина, по сути, использует экологическое оружие, оставив два с лишним миллиона своих бывших граждан без воды.

Есть в речи Порошенко еще один примечательный пассаж: «Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе. Она делает вид, что Украина, как и Грузия, «сама напала на себя».

Отметим, что в России никто не использует таких формулировок и вообще очень четко разделяют ситуацию в Грузии и на Украине. Грузия в 2008 году атаковала мирное население и российских миротворцев – это подтвержденный международной комиссией Евросоюза факт. «Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев», – говорилось в докладе.

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В случае с Донбассом опять-таки никто, включая самого Порошенко, не может опровергнуть того факта, что украинская армия ведет боевые действия в Донбассе. По версии Киева – с многочисленными «российскими оккупантами» и малочисленными «террористами», но как действует российская регулярная армия, отлично известно на примере все той же Грузии или Сирии. Да, ВСУ пошли в атаку на заявившие о нежелании признавать госпереворот в стране Донецк и Луганск, но этот конфликт – внутреннее дело Украины. Так выглядит официальная позиция Москвы.

Формулировка «сами напали на себя» – это как раз из лексикона киевской пропаганды, появившаяся в 2014 году, когда ВСУ наносили удары по мирным жителям Донецка и Луганска. Вслед за видеосвидетельствами ударов по гражданским объектам появлялись заявления типа «террористы сами себя взорвали». Есть даже несмешной анекдот того времени:

«Донецк сам себя взрывает. Луганск сам себя бомбит. Когда уже Киевская власть сама себя застрелит?»

То есть это уже второй раз, когда Порошенко приписывает России то, что делает сама Украина.

Далее украинский президент обвиняет нашу страну в препятствовании судоходству в Азовском море (что тоже ложь – два украинских военных корабля без каких-либо проблем прошли Керченский пролив) и традиционно призывает международное сообщество «наказать» Россию.

Зал во время выступления Порошенко был практически пустым, а речь – настолько занудной, что уснул даже глава украинского МВД Павел Климкин.

Если же вернуться к выступлению Терезы Мэй, оценку ему и всей британской политике по отношению к Москве дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если коротко, никаких фактов, сплошные «хайли лайкли» и нежелание сотрудничать и предоставлять доказательства, которые могут считаться таковыми юридически, а не подходить исключительно для желтых британских СМИ.

В целом прошедшая Генассамблея стала подтверждением «украинизации» политики Запада по отношению к России. Минимум доказательств (или даже полное их отсутствие), максимум эмоций, демонизация в стиле «у них там Мордор, а мы – прекрасные эльфы», призывы «сплотиться перед лицом русской угрозы» – и так далее.

На этом фоне выступление Дональда Трампа, которое, правда, тоже не обошлось без антироссийского выпада, смотрится островком здравого смысла в океане русофобии.

Но то, что подобные выступления в принципе состоялись, скорее хорошо, чем плохо для России вне зависимости от их однотипного содержания.

Москва уже давно выступает за повышение роли и статуса ООН как площадки для переговоров. И то, что мировые лидеры стали, по примеру Владимира Путина, регулярно выступать на Генеральных ассамблеях, – безусловно, добрый знак, какие бы бредовые обвинения в адрес нашей страны при этом ни звучали.

История все расставит по своим местам. Изгнать Россию из Совета Безопасности, как регулярно предлагают все те же Британия или Украина, невозможно: это нивелирует сам смысл существования ООН.

Поэтому – пусть говорят.