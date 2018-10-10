В Ингушетии протест уходит с улицы

«Ситуация сложная, народ горячий. Но люди не хотят того, что было во время конфликта 1992 года», – сказал газете ВЗГЛЯД житель стоящего на границе с Чечней ингушского села Берд-Юрт. В столице республики, Магасе, большинство людей, помитинговав из-за соглашения о границе, решило на время разойтись по домам. И даже в оргкомитете митинга дистанцируются от радикалов, призывающих стоять до конца. Впрочем, не обходится и без сбоев.

Члены оргкомитета митинга, который продолжается в столице Ингушетии Магасе (с протестами против заключения соглашения об установлении границ между республикой и соседней Чечней) не пришли на заседание комиссии по определению границ. Они не явились, «несмотря на вчерашние договоренности в полпредстве», сообщил Артем Перехрист, советник главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Напомним, накануне на встрече полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии, была достигнута договоренность о проведении совместного заседания. Но, несмотря на неявку представителей оргкомитета митинга, «заседание проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой», – цитирует ТАСС слова советника главы Ингушетии.

«Ультимативный тон разговора ингушских общественников на встрече с Матовниковым и Яриным вызывает недоумение и определенные мысли по поводу того, с чем может быть связана такая непримиримая оппозиция. Безусловно, тот факт, что они отказались от сегодняшней встречи с Евкуровым, свидетельствует не в их пользу», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев. Он отметил: во встрече с Матовниковым участвовали и «те ингуши, которые проживают в Москве, вдали от республики». «Северный Кавказ в постсоветской истории России уже не раз использовалась различными силами, в том числе и в Москве, для решения каких-то своих проблем, мягко говоря, очень отдаленно имеющих отношение к решению насущных социально-экономических вопросов в Ингушетии, либо какой-то другой республики Северного Кавказа», - указывает Арешев.

Силы, не заинтересованные в стабильности на Северном Кавказе и в России в целом, могут использовать и застарелые проблемы в отношениях между республиками. Из числа таких проблем – вопрос о границе между Чечней и Ингушетией, указывает собеседник.

Кроме того, как отмечают эксперты, без внешнего воздействия, имеющего целью смещение Евкурова, протесты не были бы столь долгими и бурными.

Впрочем, во второй половине дня в среду стало известно: организаторы протестной акции решили ее приостановить – и возобновить ровно через две недели. Напомним, что правительством республики были согласованы даты нового санкционированного митинга – с 31 октября по 2 ноября. «Поскольку сегодня в 22 часа заканчивается срок проведения, мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закон», – подчеркнул представитель оргкомитета Ахмед Барахоев. Работа в режиме санкционированной уличной активности, которая в новинку для Ингушетии, явно дает свои плоды. «Возьмем тайм-аут, отдохнем и вернемся со свежими силами, это будет продуктивнее», – добавил Барахоев. При этом его «коллега» Малсаг Ужахов заметил: «Уверен, что будут те, кто будет призывать стоять до победного конца, но сегодня это нерационально».

Эксперты связывают такую смену поведения верхушки митингующих с тем, что протестная волна начала стихать – о чем можно было судить и по уменьшению числа протестующих на площади. Похоже, что налаживание двусторонней связи властей с общественностью дает свои плоды. Реакция «с мест» – особенно из тех, где пройдет граница – тоже свидетельствует не в пользу обострения противостояния.

«Ситуация сложная, народ горячий, энергичный, импульсивный. Но люди отличаются от тех, что были в 1994 году, когда Чеченская война началась. Люди не хотят того, что было в 1994-м году, в 1992-м, когда был конфликт (с Северной Осетией из-за Пригородного района)», – сказал газете ВЗГЛЯД Умар Амриев, представитель общественности приграничного села Берд-Юрт.

По его мнению, в приграничье двух республик в целом нет возражений против того, чтобы Ингушетия и Чечня четко определились, кому что принадлежит. «Люди, проживающие здась, в основном поддерживают соглашение Евкурова и Рамзана Кадырова, относятся к этому делу очень даже положительно, – говорит Амриев. – Но на этой же волне кто-то раскачивает лодку.

Я как обыватель местный, простой рядовой гражданин, могу сказать: всегда, когда возникает бардак, есть люди, которые хотят к кормушке подобраться. Им главное добиться своего, и пускай люди мыкаются, пускай ситуация откатывается лет на десять-пятнадцать назад».

Но, подчеркивает собеседник, «хаос никому не нужен». Но вместе с тем, он считает, что разъяснительной работы перед соглашением Евкурова–Кадырова было мало. «Чиновники и в городах, и на селе должны были разъяснять ситуацию, тогда бы все было по-другому, – говорит представитель общественности Берд-Юрта. – Надо было в администрациях людей собирать и объяснять. И телевидение, и радио эту ситуацию очень слабо проработало». «Но я думаю, что мы разумно выйдем из этого положения, назло врагам и на радость друзьям все это дело закончится на хорошей волне», – добавил Амриев.

Напомним, что и первый президент Ингушетии Руслан Аушев, выступая на митинге в Магасе 10 дней назад, подчеркнул: «Мы должны выйти из этой ситуации с присущей нашему народу мудростью, быть едины...», поскольку многие недруги ждут «противостояния ингушей и чеченцев», а этого допустить никак нельзя.

О том, что необходимо избежать такого противостояния говорили и представители орстхойцев – вайнахского субэтноса, проживающего и в Сунженском районе Ингушетии, и в приграничной части Ачхой-Мартановского района Чечни. В среду они обратились к полпреду Матовникову. Общественники заявили, что «не согласны с организаторами митинга» в Магасе – судя по содержанию письма, имеются в виду те организаторы, кто готов раскачивать ситуацию «до победного конца».

«Мы также являемся полноправными представителями народа Ингушетии и считаем, что никто не вправе использовать наше имя в своих интересах, – цитирует обращение орстхойцев газета «Ингушетия». – Отношения наших народов не должны и не могут зависеть от высказываний митингующих, лоббирующих свои политические интересы, которые не самостоятельны и не полномочны в принятии судьбоносных для народов решений».

Поясним, что район исторического проживания орстхойцев – долины в верхнем течении рек Асса и Фортанга, – одна из территорий, чей статус должен быть определен по соглашению о границе. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, согласно документу, подписанному Евкуровым и Кадыровым, Ингушетия получает почти 7,2 тыс. га заповедных земель в долине Фортанги (по которой традиционно проходила граница ингушских и чеченских земель).

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«Я был оппозиционером Евкурову 10 лет, я и сейчас в оппозиции. Но я понимаю, что границы нужны, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель ингушского отделения «Российского общенародного союза» Накир Добриев. – Страсти нагнетать не надо. Чеченцы и ингуши испокон веков были братскими народами. Однако у них своя республика, у нас своя».

Причину кризиса Добриев видит в форме, в которой решался вопрос о границах. «Почему народ взбудоражен? – спрашивает он. – Надо было людям больше разъяснять. Люди у нас простые, а атмосфера сложная. Дело тут не в Евкурове, он очень демократичный человек. Это те люди, которые вокруг него довели ситуацию до такого».

Он считает, что ситуацию надо было решать через суды, а не через акции. Добриев объездил многие населенные пункты республики и полагает, что все скоро разрешиться. За скорейшее разрешение выступают и организаторы митинга в Магасе, полагает собеседник. «Они сами все поняли и прекратят, – полагает Добриев. – Обстановка разрядится. Никаких жертв, я думаю, бог даст, не будет».

В Ингушетии, всегда был достаточно серьезный плюрализм мнений, – отмечает политолог Андрей Арешев. «Безусловно, сейчас для урегулирования ситуации в Ингушетии очень серьезные усилия предпринимаются федеральными структурами, в том числе полпредством президента в СКФО», – констатирует эксперт. На этом уровне ведется серьезная работа, чтобы все-таки решить эту проблему в рамках переговорного процесса с членами оргкомитета митинга, – резюмировал Арешев.