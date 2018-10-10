Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте?

Ситуация вокруг подписания соглашения о границе между Ингушетией и Чечней получила своё продолжение. Противники соглашения продолжают нагонять народ на центральную площадь Магаса (где их бесплатно кормят), уже в открытую провоцируют людей на сбор подписей против Евкурова и параллельно оказывают давление на депутатов, одобривших документ на голосовании 4 октября. «Народные герои» – Муса Мальсагов, благотворитель Ахмед Костоев, муфтий Иса Костоев, предприниматель Идрис Абадиев и некоторые другие оппозиционеры – в последние два дня усилили свою активность. Очевидно, что ряды митингующих стали постепенно редеть, что, собственно, неудивительно. Люди начинают терять интерес к происходящему.

И тут пошла в ход тяжелая артиллерия. Антиевкуровцы, у которых закончились основные аргументы, пустили слух, что соберут депутатов, проведут с ними народную партработу, дабы они выступили за признание соглашения недействительным, и призовут в Магас Мурата Зязикова (бывшего главу региона). Видимо, работа всё-таки была проведена, так как кворум депутатов на прошедшем в среду заседании народного собрания республики так и не собрался. Как говорится на официальной странице парламента в Инстаграме, в ходе заседания планировалось рассмотрение вопроса о признании недействительным протокола Счетной комиссии народного собрания Республики Ингушетия при рассмотрении проекта закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

Видимо, народных избранников так обработали, что вместо 25 человек пришли только 16, из них четверо высказались против и гордо покинули зал (для кворума было необходимо не менее 17 человек). И это неудивительно – ряд депутатов, просивших не указывать их имена, заявляют, что угрозы сыплются уже неделю – за отрицательный отзыв предлагают деньги (и немало – от 100 до 500 тыс. долларов), запугивают родственников – жен и стариков. Бросаются патетикой наподобие «ты будешь проклят своим народом», «ты поощряешь действия Евкурова, который предал свой народ», «как ты будешь смотреть в глаза своим детям» и т.д.

Вот, к примеру, что заявила на заседании в парламенте депутат Марифа Султыгова: «Когда было решение о тайном голосовании, большинством голосов мы выступили за него. Так, если мы начали это дело, почему чиновники пошли на улицу, вышли к людям – а там стоят наши отцы, наши дети, наши братья – почему начали говорить, что испортили бюллетень? Мне все равно, нет никакой разницы после того, как ситуация усложнилась». Султыгова спрашивает, словно саму себя: «Почему мы меняем свое мнение по дуновению ветра?.. Что мы творим?» При этом, судя по сказанному ниже, сама депутат изначально голосовала против соглашения о границе с Чечней, чтобы ей не было «стыдно ни перед детьми, ни перед народом».

В то же время мы помним загадочного депутата Закрия Мамилова, который 5 октября от лица ряда парламентариев заявил, что он вместе с коллегами голосовал против документа и результаты голосования сфабрикованы. При этом накануне голосования этот же Закрий Мамилов в интервью ингушскому телевидению прямым текстом заявил, что соглашение он поддерживает. Вот прямая цитата: «Мне кажется, это хорошо, что мы сегодня, не получая какого-то большого ущерба для себя, получили зафиксированную границу со стороны наших братьев. Это будет только укреплять отношения между нами, наше братство и дружбу. Я считаю, что это положительное решение».

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Но вернемся к последним событиям. Среди тех, кто решил покинуть зал заседаний, был и депутат Якуб Белхороев. По его словам, на заседание он приходить не собирался, но все-таки пришел, так как «вчера на митинге говорили, что соберут всех». В отличие от товарищей по цеху, Белхороев громогласно заявил, что изначально «голосовал за ратификацию» и от своих слов не отказывается. «Землю и родину не продавал, но если у нас не будет границ со стороны Осетии и со стороны Чечни их не будет, то что мы за субъект страны такой? Тогда у нас и депутатов нет, мы все можем пойти и сесть дома. Мы два года с вами вместе работали и должны продолжать так же, этот митинг разойдется, наверно, уже через три дня. Я останусь депутатом и вернусь, но в этом не участвую», – заявил Белхороев.

Солидарен с ним и Хумид Албаков – зал он покинул, но перед этим заявил во всеуслышание, что менять своего решения по границе не собирается и голосовать за признание недействительным протокола Счетной комиссии не намерен. «Мы в день голосования не фиксировали на камеру, как мы голосовали. Но некоторые говорили, что мы голосовали именно против. Я не голосовал против, я был за, и это моя позиция, никто не оказывал на меня давления. До принятия закона ко мне никто ни разу не подошел и не сказал, как мне голосовать. И менять своего решения не собираюсь», – сказал Албаков, обращаясь к депутатам.

Налицо раскол как в рядах активистов митинга (ведь ряды их сторонников редеют), так и среди депутатов (некоторые из них меняют свои ранее принятые решения).

Радует одно – подвозить дармовые харчи в центр Магаса стали реже...