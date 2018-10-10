Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспертных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Новым «Лидерам России» расширили границы возможного

Среди наставников «Лидеров России» будут Максим Орешкин, Сергей Кириенко и Сергей СобянинФото: Илья Питалев/РИА Новости
В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – отлично зарекомендовавший себя инструмент отбора достойных управленцев для госструктур и бизнеса по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» могут претендовать даже иностранцы. Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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    Как стать губернатором в России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

          Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньше   11 октября 2018, 12:56
          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
          Текст: Наталья Мкртчан

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          В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте?

          Ситуация вокруг подписания соглашения о границе между Ингушетией и Чечней получила своё продолжение. Противники соглашения продолжают нагонять народ на центральную площадь Магаса (где их бесплатно кормят), уже в открытую провоцируют людей на сбор подписей против Евкурова и параллельно оказывают давление на депутатов, одобривших документ на голосовании 4 октября. «Народные герои» – Муса Мальсагов, благотворитель Ахмед Костоев, муфтий Иса Костоев, предприниматель Идрис Абадиев и некоторые другие оппозиционеры – в последние два дня усилили свою активность. Очевидно, что ряды митингующих стали постепенно редеть, что, собственно, неудивительно. Люди начинают терять интерес к происходящему.

          И тут пошла в ход тяжелая артиллерия. Антиевкуровцы, у которых закончились основные аргументы, пустили слух, что соберут депутатов, проведут с ними народную партработу, дабы они выступили за признание соглашения недействительным, и призовут в Магас Мурата Зязикова (бывшего главу региона). Видимо, работа всё-таки была проведена, так как кворум депутатов на прошедшем в среду заседании народного собрания республики так и не собрался. Как говорится на официальной странице парламента в Инстаграме, в ходе заседания планировалось рассмотрение вопроса о признании недействительным протокола Счетной комиссии народного собрания Республики Ингушетия при рассмотрении проекта закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

          Видимо, народных избранников так обработали, что вместо 25 человек пришли только 16, из них четверо высказались против и гордо покинули зал (для кворума было необходимо не менее 17 человек). И это неудивительно – ряд депутатов, просивших не указывать их имена, заявляют, что угрозы сыплются уже неделю – за отрицательный отзыв предлагают деньги (и немало – от 100 до 500 тыс. долларов), запугивают родственников – жен и стариков. Бросаются патетикой наподобие «ты будешь проклят своим народом», «ты поощряешь действия Евкурова, который предал свой народ», «как ты будешь смотреть в глаза своим детям» и т.д.

          Вот, к примеру, что заявила на заседании в парламенте депутат Марифа Султыгова: «Когда было решение о тайном голосовании, большинством голосов мы выступили за него. Так, если мы начали это дело, почему чиновники пошли на улицу, вышли к людям – а там стоят наши отцы, наши дети, наши братья – почему начали говорить, что испортили бюллетень? Мне все равно, нет никакой разницы после того, как ситуация усложнилась». Султыгова спрашивает, словно саму себя: «Почему мы меняем свое мнение по дуновению ветра?.. Что мы творим?» При этом, судя по сказанному ниже, сама депутат изначально голосовала против соглашения о границе с Чечней, чтобы ей не было «стыдно ни перед детьми, ни перед народом».

          В то же время мы помним загадочного депутата Закрия Мамилова, который 5 октября от лица ряда парламентариев заявил, что он вместе с коллегами голосовал против документа и результаты голосования сфабрикованы. При этом накануне голосования этот же Закрий Мамилов в интервью ингушскому телевидению прямым текстом заявил, что соглашение он поддерживает. Вот прямая цитата: «Мне кажется, это хорошо, что мы сегодня, не получая какого-то большого ущерба для себя, получили зафиксированную границу со стороны наших братьев. Это будет только укреплять отношения между нами, наше братство и дружбу. Я считаю, что это положительное решение».

          Но вернемся к последним событиям. Среди тех, кто решил покинуть зал заседаний, был и депутат Якуб Белхороев. По его словам, на заседание он приходить не собирался, но все-таки пришел, так как «вчера на митинге говорили, что соберут всех». В отличие от товарищей по цеху, Белхороев громогласно заявил, что изначально «голосовал за ратификацию» и от своих слов не отказывается. «Землю и родину не продавал, но если у нас не будет границ со стороны Осетии и со стороны Чечни их не будет, то что мы за субъект страны такой? Тогда у нас и депутатов нет, мы все можем пойти и сесть дома. Мы два года с вами вместе работали и должны продолжать так же, этот митинг разойдется, наверно, уже через три дня. Я останусь депутатом и вернусь, но в этом не участвую», – заявил Белхороев.

          Солидарен с ним и Хумид Албаков – зал он покинул, но перед этим заявил во всеуслышание, что менять своего решения по границе не собирается и голосовать за признание недействительным протокола Счетной комиссии не намерен. «Мы в день голосования не фиксировали на камеру, как мы голосовали. Но некоторые говорили, что мы голосовали именно против. Я не голосовал против, я был за, и это моя позиция, никто не оказывал на меня давления. До принятия закона ко мне никто ни разу не подошел и не сказал, как мне голосовать. И менять своего решения не собираюсь», – сказал Албаков, обращаясь к депутатам.

          Налицо раскол как в рядах активистов митинга (ведь ряды их сторонников редеют), так и среди депутатов (некоторые из них меняют свои ранее принятые решения).

          Радует одно – подвозить дармовые харчи в центр Магаса стали реже...


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